Navidad
Cerca de 50 taxis llevarán la magia de la Navidad a mayores de Marbella y San Pedro Alcántara
El Ayuntamiento de Marbella impulsa esta iniciativa, que incluye una merienda y música navideña, para fomentar la inclusión y el protagonismo de los mayores en la vida social
Más de 150 personas mayores de Marbella y San Pedro Alcántara recorrerán el miércoles 17 el alumbrado de Navidad del municipio en la VIII edición del Pase de la Ilusión Taxi Luz.
En la campaña participarán cerca de 50 taxis para llevar la ilusión de la Navidad a personas que, en muchos casos, carecen de familiares cercanos.
Los taxistas recogerán a los mayores en distintas residencias del municipio y recorrerán las principales calles de Marbella y San Pedro Alcántara para contemplar la ornamentación lumínica de esta época del año.
La incitativa incluye también una merienda amenizada por una zambomba navideña.
«El Paseo de la Ilusión se ha convertido en una de las tradiciones más entrañables de la ciudad. La actividad busca transmitir afecto, acompañamiento y reconocimiento a los mayores, fomentando su protagonismo en la vida social de Marbella», señala el vicepresidente de Taxi Solidario, David Piqué.
El Ayuntamiento destaca que la iniciativa refleja los valores de generosidad y comunidad que caracterizan a Marbella y fomenta la inclusión y la participación de los mayores.
