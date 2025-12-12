Solidaridad
El Bazar de Navidad de Cáritas abre en el Palacio de Congresos de Marbella
El objetivo es superar los 250.000 euros recaudados el pasado año
El tradicional Bazar de Navidad de Cáritas, que este año celebra su XX edición, abrió ayer sus puertas en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez de Marbella. El bazar, organizado por las Cáritas parroquiales del municipio en colaboración del Ayuntamiento, permanecerá abierto hasta el jueves y destinará toda la recaudación a programas de ayuda directa a familias vulnerables, comedores sociales, inserción laboral y atención en emergencias. Con un horario ininterrumpido de 12.00 a 21.00 horas y una entrada simbólica de 2 euros, la iniciativa ofrece más de 100 puestos de artículos navideños, moda y complementos, decoración, libros, artesanía, muebles y productos tradicionales. Además, dispone de una zona de restauración con siete establecimientos, y este año, incorpora una pista de patinaje sobre hielo.
A la inauguración asistieron representantes institucionales como la teniente de alcalde María Francisca Caracuel, quien destacó la labor de Cáritas, «que trabaja los 365 días atendiendo a quienes más lo necesitan», por lo que es «fundamental superar los 250.000 euros recaudados en la edición anterior».
El presidente del Bazar, Antonio Belón, agradeció «a todas las personas y entidades que hacen posible este evento, desde los patrocinadores hasta los voluntarios», destacando la colaboración municipal. Durante los próximos días se celebrarán actividades como talleres infantiles, conciertos, coros y pastorales, presentaciones de libros, así como torneos de mus, dominó y canasta. Habrá una degustación de un roscón de Reyes de 10 metros y se ha nombrado al torero Juan José Padilla embajador del evento.
