Solidaridad
Empresarios y La Caixa donan 2.500 euros para comprar juguetes a niños de Marbella
La trabajadora social de la Fundación Mornese, Leire Gómez, destaca el impacto emocional de la iniciativa, «ya que trabajamos con menores que, debido a sus circunstancias, a veces pierden parte de su infancia»
CIT Marbella y La Caixa, a través de su Obra Social, han entregado un cheque por importe de 2.500 euros para comprar juguetes a menores de Marbella atendidos por Cáritas, la asociación Crece y la Fundación Mornese.
La presidenta de la asociación Crece, Ana Villalobos, destaca que «este gesto supone mucho más que un regalo». «Es sentirse acompañados y recordados en Navidad», agrega.
La trabajadora social de la Fundación Mornese, Leire Gómez, destaca el impacto emocional de la iniciativa, «ya que trabajamos con menores que, debido a sus circunstancias, a veces pierden parte de su infancia».
Para el tesorero de Cáritas Encarnación, Miguel Luque, «atendemos a cientos de personas y esta ayuda nos permite que muchos niños tengan su regalo de Navidad».
Se trata del octavo año consecutivo que CIT y La Caixa donan fondos para comprar juguetes en Navidad a menores sin recursos.
«Es una alegría ver la ilusión de los niños cuando reciben un juguete que no esperan», destaca el presidente del CIT, Juan José González.
