El grupo hotelero Hilton anuncia la apertura en Marbella de su primer establecimiento de ultralujo en España para 2029

La cadena hotelera Waldorf Astoria, la marca más exclusiva del grupo Hilton, ha anunciado este viernes en Nueva York que abrirá en Marbella en 2029 su primer establecimiento en España.

El proyecto, de unos 220 millones de euros de inversión, contempla la construcción de un hotel de 120 habitaciones y suites, además de otras tantas residencias que combinarán privacidad y servicios de un complejo de ultralujo.

El hotel, que estará gestionado por Higuerón Development, contará también con un country club, un spa de 750 metros cuadrados de superficie, piscinas interiores y exteriores, gimnasio, espacio de bienestar, una oferta gastronómica con restaurantes de autor y áreas exteriores concebidas para experiencias exclusivas.

«Waldorf Astoria Hotels & Resort es, desde hace tiempo, sinónimo de lujo sin igual en los destinos más codiciados del mundo. Estamos encantados de volver a trabajar con Higuerón Developments para introducir la marca Marbella, lo que supone el debut de Waldorf Astoria en España», ha señalado el presidente y director ejecutivo de Hilton, Chris Nassetta.

«El proyecto representa otro paso importante en la estrategia de expansión global de la cartera de lujo de Hilton, que incluye ahora más de 550 establecimientos. Waldorf Astoria Marbella será un hotel que ofrecerá un servicio elegante y experiencias inolvidables para las generaciones venideras», ha agregado.

Hoteles en EE.UU, Alemania o Japón

Por su parte, el CEO de Higuerón Developments, Javier Rodríguez, ha indicado que Higuerón Marbella Golf Resort “aspira a ser un referente mundial en el segmento de las vacaciones de ultralujo” y ha abundado en que “la llegada del primer resort Waldorf Astoria a España refuerza y valida este compromiso con la excelencia y consolida a Marbella como destino privilegiado”.

“La visión de este proyecto de futuro se alinea con los valores fundamentales de nuestra empresa, a saber, el humanismo, la autenticidad, la innovación y la sostenibilidad, valores que nos han acompañado a lo largo de nuestros 30 años de historia en Higuerón Gran Málaga Resort y que, junto con nuestro equipo, forman parte fundamental del ADN de este proyecto de futuro», ha añadido.

Para la regidora, Ángeles Muñoz, el proyecto “representa un hito para la ciudad y consolida el liderazgo en el turismo de máxima categoría”. “La elección del municipio para acoger una marca icónica y de referencia internacional en el segmento del lujo confirma la capacidad de Marbella para atraer inversiones estratégicas y seguir generando oportunidades vinculadas a un modelo de máxima calidad”, ha señalado.

La marca de lujo Waldorf Astoria cuenta con hoteles en Nueva York, Hamburgo u Osaka.