Averiada una cámara de frío del mercado municipal de Marbella en plena época navideña

La avería de una de las cámaras frigoríficas del mercado municipal de Marbella altera en pleno periodo navideño, uno de los de mayor actividad económica del año, los negocios de los comerciantes del principal espacio público de abastos de la localidad.

Los empresarios con negocios en el recinto desconocen también el plazo en el que la cámara de frío, clave para conservar los alimentos frescos, podría estar reparada y entrar en servicio, según denunció ayer el PSOE.

«La situación es especialmente grave en estas fechas. Se aproxima la Navidad, uno de los periodos comerciales más importantes del año y en el que los puestos del mercado dependen de condiciones óptimas para almacenar productos frescos y ofrecer un servicio adecuado a los vecinos y visitantes», señaló la portavoz socialista, Isabel Pérez.

La edil pidió al equipo de gobierno del PP que actúe «de manera inmediata» para arreglar la cámara frigorífica, establezca un calendario de reparaciones «claro» y adopte medidas urgentes para garantizar, a días de la llegada de la Navidad, la seguridad y el buen funcionamiento del mercado municipal.

«Este problema es una muestra más del absoluto desgobierno en que se encuentra el municipio, con una alcaldesa (Ángeles Muñoz) más preocupada en asuntos particulares y privados que en resolver los problemas de la ciudadanía», señaló la portavoz de la formación socialista.

Preguntado al respecto, el Ayuntamiento declinó ofrecer su versión.

La rotura de la cámara frigorífica se suma al elenco de accidentes que, desde hace años, sufre uno de los espacios llamados a intentar reactivar el dinamismo económico de los negocios del casco antiguo, lastrados por las dificultades para hacer frente a la competencia de las grandes superficies comerciales del municipio.

En noviembre, la obstrucción de una tubería en los establecimientos de pescadería provocó la aparición de humedades.

La concejala de Comercio, María José Figueira acusó de aquel atoro al «mal uso que hacen algunos» de los sumideros por introducir, según ella, residuos sólidos de forma deliberada, pero admitió que las humedades «se producen en más ocasiones de las deseables».

Las filtraciones que sufre el mercado municipal desde hace décadas contrasta con los intentos del Gobierno local por modernizarlo. En noviembre, el Ayuntamiento anunció la colocación de taquillas inteligentes refrigeradoras y pantallas digitales y un sistema de megafonía.