El Circo Berlín reparte 300 entradas a entidades sociales de Marbella

El Circo Berlín entregará 300 entradas a diversas entidades sociales de Marbella para que familias y menores en situación de vulnerabilidad acudan a uno de sus espectáculos en el municipio en las fiestas de Navidad.

El Circo Berlín, que visita Marbella desde hace más de 30 años, celebrará sus actuaciones en el municipio del 19 de diciembre al 11 de enero con funciones diarias, excepto los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero.

«Queremos devolver a la ciudad el cariño con el que siempre nos acoge, especialmente en un periodo tan especial como la Navidad», señala el responsable de comunicación del Circo Berlín, José Manuel Rodríguez.

«Esta es una forma de agradecer a la localidad su apoyo al arte circense, contribuyendo a que familias que necesitan un rayo de esperanza vivan una experiencia inolvidable», agrega el representante de un colectivo entre cuyas atracciones figuran acróbatas aéreos, motoristas, patinadores, magia, humor y personajes relacionados con la Navidad.

El Ayuntamiento destaca la sensibilidad y responsabilidad social del Circo Berlín.