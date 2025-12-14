Nochevieja en Marbella: cenas de hasta 595 euros para despedir el año

Marbella se ha convertido en un referente de la alta gastronomía en España. El municipio cuenta con algunos de los restaurantes del país regentados por chefs galardonados con estrellas de la guía gastronómica Micheliny vio nacer a Dani García, que logró acumular tres distinciones en 2018.

Y la suma de alta cocina y periodo navideño en el municipio es sinónimo de celebraciones, cenas y menús de platos distinguidos elaborados con materias primas de primera calidad que tienen su reflejo en los precios de las propuestas gastronómicas, algunas ribeteadas con influencias internacionales, de parte de los establecimientos de la localidad.

La Fonda Heritage

El restaurante del hotel La Fonda Heritage ofrecerá el 31 de diciembre un menú cerrado cuyo precio será de 385 euros para despedir el año en una velada que contará con la actuación de un pinchadiscos.

El local, que cuenta con el árbol de Navidad más grande del mundo hecho con galletas, ofrecerá en Nochebuena un menú especial cuyo coste será de 155 euros.

Anantara Villa Padierna

El hotel Anantara Villa Padierna, uno de los más lujosos de España, servirá en Nochebuena una cena cuyo menú contará con mousse de foie gras con polvo de carquiñoli y nueces caramelizadas o lomo de lubina con pistachos y espinacas sobre tarta de cebolla con jugo de sus espinas por 325 euros; mientras que el brunch de Navidad, a base de embutidos ibéricos, mariscos frescos, carnes y pescados, costará 235 euros.

El hotel, en el que se hospedó la entonces primera dama de EEUU Michelle Obama en 2010, despedirá el año con una gala y cenas con ostras, bogavante, cigalas de Motril o solomillo de vaca gallega con precios de hasta 595 euros. El coste incluye el cotillón.

«Vivir la Navidad en Anantara Villa Padierna es mucho más que una escapada. Es disfrutar de los pequeños detalles y las tradiciones locales. Una celebración diseñada con mimo para que cada momento se transforme en un recuerdo memorable», señala el hotel.

El sabor italiano de la Navidad

El restaurante Florentine, especializado en la gastronomía italiana, ofrece hasta el 26 de diciembre cenas navideñas de tres a cuatro platos entre los que se pueden elegir, por 150 euros, rabo de buey, rodaballo, ternera, tagliatella o risotto.

El establecimiento, ubicado en la Milla de Oro, cuenta con una carta de bebidas exclusiva diseñada para maridar una experiencia gastronómica que busca traer a la Costa del Sol parte del sabor de Italia.

«Florentine es el lugar ideal para celebrar la Navidad con una experiencia gastronómica única, que combina lo mejor de la cocina mediterránea e italiana», destaca el establecimiento.

Restaurante Cascada

Los cocineros Jacques y Mathieu Lagarde, que cuentan con una amplia experiencia internacional, proponen en el restaurante Cascada, que dispone de un refugio invernal de ambiente íntimo, cálido y acogedor, dos menús especiales que se caracterizan por la creatividad y los productos de temporada.

Ambos cocineros elaborarán para Nochevieja, Navidad y 1 de enero un menú degustación de seis platos con chuletón y charcutería de pato, corvina pargo a la parrilla o solomillo con cremoso de setas.

En Nochevieja, proponen un menú especial que cuenta con entrantes de vieras y caviar o postres de chocolate y avellana y un milhojas de vainilla y pistacho.

El precio del primer menú será de 105 euros; y del segundo, 195.