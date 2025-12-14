El Ayuntamiento de Marbella facilita licencias digitales a administradores de fincas para agilizar trámites

Los administradores de fincas de Marbella y San Pedro Alcántara podrán ejecutar actuaciones de escasa cuantía económica de una forma más ágil.

El Ayuntamiento de Marbella ha facilitado al Colegio de Administradores de Fincas de Málaga solicitudes de licencias en formato digital para facilitar la ejecución de obras menores, podas, actuaciones de mantenimiento o mejoras en zonas comunes.

El traspaso de la documentación se ha realizado en una reunión de trabajo entre representantes del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella para tratar de mejorar la interlocución entre ambas entidades.

«Estas iniciativas nos acercan a la administración y nos permiten resolver dudas recurrentes que afectan al día a día de las comunidades, especialmente en materia de accesibilidad, rehabilitación o actuaciones paisajísticas», señala la vocal del Colegio y delegada territorial en Marbella, Isabel Carrasco.

«La coordinación es clave para evitar retrasos innecesarios por desconocimiento de los procedimientos», agrega.

El Ayuntamiento cuenta con la Oficina de Atención Urbanística al Ciudadano para gestionar las consultas, presenciales o telemáticas, de los vecinos. El ente atiende a unas 18 0 solicitudes al día, según el Consistorio.

El término municipal de Marbella cuenta con cerca de 800 urbanizaciones, buena parte de ellas gestionadas por administradores de fincas.