Vivienda
El Ayuntamiento de Marbella facilita licencias digitales a administradores de fincas para agilizar trámites
El Ayuntamiento de Marbella ha digitalizado las solicitudes de licencias para que los administradores de fincas agilicen las obras menores y el mantenimiento en las comunidades
Los administradores de fincas de Marbella y San Pedro Alcántara podrán ejecutar actuaciones de escasa cuantía económica de una forma más ágil.
El Ayuntamiento de Marbella ha facilitado al Colegio de Administradores de Fincas de Málaga solicitudes de licencias en formato digital para facilitar la ejecución de obras menores, podas, actuaciones de mantenimiento o mejoras en zonas comunes.
El traspaso de la documentación se ha realizado en una reunión de trabajo entre representantes del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella para tratar de mejorar la interlocución entre ambas entidades.
«Estas iniciativas nos acercan a la administración y nos permiten resolver dudas recurrentes que afectan al día a día de las comunidades, especialmente en materia de accesibilidad, rehabilitación o actuaciones paisajísticas», señala la vocal del Colegio y delegada territorial en Marbella, Isabel Carrasco.
«La coordinación es clave para evitar retrasos innecesarios por desconocimiento de los procedimientos», agrega.
El Ayuntamiento cuenta con la Oficina de Atención Urbanística al Ciudadano para gestionar las consultas, presenciales o telemáticas, de los vecinos. El ente atiende a unas 18 0 solicitudes al día, según el Consistorio.
El término municipal de Marbella cuenta con cerca de 800 urbanizaciones, buena parte de ellas gestionadas por administradores de fincas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una enfermera del Costa del Sol sufre una agresión y es atendida de urgencias tras recibir una patada en la cabeza
- Un varón fallece en la A-7 tras un accidente entre un turismo y una moto que obligó a cortar la autovía
- El grupo hotelero Hilton anuncia la apertura en Marbella de su primer establecimiento de ultralujo en España para 2029
- Abren al público el paseo fluvial del río Guadaiza, en Nueva Andalucía
- CCOO acuerda con las empresas la subrogación de los trabajadores del hotel Senator de Marbella
- La Navidad pone a prueba la limpieza de Marbella tras las críticas del verano
- Incendio en un restaurante de Marbella con tres evacuados al hospital
- El Bazar de Navidad de Cáritas abre en el Palacio de Congresos de Marbella