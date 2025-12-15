El Ayuntamiento de Marbella invertirá 1,8 millones de euros en un polideportivo en Trapiche Norte

El Ayuntamiento de Marbella ha anunciado que ha comenzado los trámites para construir un polideportivo en Trapiche Norte, al norte del municipio.

El proyecto contempla la creación de dos campos de fútbol 7 homologados e instalaciones complementarias para tratar de mejorar la oferta deportiva del municipio.

El Consistorio ha formalizado la documentación para acceder a 1,8 millones de euros procedentes del remanente de Tesorería de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y destinarlos a la construcción del polideportivo Leonardo Terol.

El polideportivo será, según el Ayuntamiento, un complejo integral orientado al deporte base y a la competición y su diseño priorizará la accesibilidad universal y la eficiencia de los sistemas de iluminación, drenaje y riego para garantizar su uso sostenible.

Los dos campos de fútbol 7 dispondrán de gradas, vestuarios completos para equipos y árbitros, un edificio principal con servicios y cafetería y áreas auxiliares destinadas a enfermería, lavandería y almacenamiento.

«Las instalaciones deportivas funcionarán como auténticos miniestadios, dotados de infraestructuras que permitirán el desarrollo de entrenamientos y competiciones en condiciones óptimas para clubes, escuelas deportivas y usuarios particulares», señala el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes.

El equipamiento tendrá un horario de uso «limitado», señaló el Ayuntamiento, para respetar el descanso de los vecinos.

El Ayuntamiento proyecta construir las instalaciones deportivas en una parcela que en los últimos años han albergado unas aulas provisionales en las que seguían sus estudios alumnos de enseñanza secundaria hasta la apertura del Instituto Cilniana, en Las Chapas.

El edil confía en que las instalaciones supongan un «refuerzo sustancial» en la capacidad del municipio de atender a la «elevada demanda» de actividades deportivas.

«Estas actuaciones están determinadas por la gran actividad que registra el fútbol, la disciplina con más deportistas en la ciudad y las necesidades que los usuarios nos transmiten en los encuentros y reuniones que mantenemos periódicamente», señala.

Para el concejal de Obras, Diego López, el proyecto supone «una oportunidad para poner en valor este enclave y convertirlo en un equipamiento moderno, funcional y adaptado a las necesidades de las familias y los deportistas de la zona».