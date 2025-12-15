Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Málaga CFHorario metroPoblaciónReforestaciónPeajeOposicionesEventos NavidadMaratón
instagramlinkedin

Navidad

Concurso de escaparates navideños para apoyar el comercio de San Pedro Alcántara

La iniciativa de Apymespa contará con un primer premio de 1.000 euros y un segundo de 500

El presidente de Apymespa, Miguel Ángel Jiménez.

El presidente de Apymespa, Miguel Ángel Jiménez. / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

Las pequeñas y medianas empresas de San Pedro Alcántara han puesto en marcha un concurso de escaparates navideños para tratar de dinamizar la actividad económico de la localidad y del distrito de Nueva Andalucía en las últimas semanas de 2025 y las primeras de 2026.

El periodo de exposición de los decorados comienza este martes y se prolongará hasta el 6 de enero.

La iniciativa, que impulsa la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa), busca también embellecer el entorno urbano de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía durante el periodo navideño, fomentar la creatividad de los empresarios y crear experiencias inmersivas a los clientes.

La campaña trata además de fomentar la sostenibilidad , ya que Apymespa anima a los establecimientos que se suman a la iniciativa a que utilicen materiales reciclados o reutilizados.

El primer premio estará dotado con 1.000 euros y lo otorgará un jurado integrado por personas externas a Apymespa y seleccionados por su experiencia y conocimiento en áreas como el diseño, la decoración o el comercio.

El segundo premio, dotado con 500 euros, se determinará mediante una votación popular.

Los resultados se publicarán el 6 de enero al mediodía en la página web de Apymespa y en las redes oficiales de la asociación.

La boutique de moda Gunnel´s Fashion, ubicada en Nueva Andalucía, ganó el primer premio de la pasada edición del concurso navideño de escaparates.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents