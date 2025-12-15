Concurso de escaparates navideños para apoyar el comercio de San Pedro Alcántara

Las pequeñas y medianas empresas de San Pedro Alcántara han puesto en marcha un concurso de escaparates navideños para tratar de dinamizar la actividad económico de la localidad y del distrito de Nueva Andalucía en las últimas semanas de 2025 y las primeras de 2026.

El periodo de exposición de los decorados comienza este martes y se prolongará hasta el 6 de enero.

La iniciativa, que impulsa la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa), busca también embellecer el entorno urbano de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía durante el periodo navideño, fomentar la creatividad de los empresarios y crear experiencias inmersivas a los clientes.

La campaña trata además de fomentar la sostenibilidad , ya que Apymespa anima a los establecimientos que se suman a la iniciativa a que utilicen materiales reciclados o reutilizados.

El primer premio estará dotado con 1.000 euros y lo otorgará un jurado integrado por personas externas a Apymespa y seleccionados por su experiencia y conocimiento en áreas como el diseño, la decoración o el comercio.

El segundo premio, dotado con 500 euros, se determinará mediante una votación popular.

Los resultados se publicarán el 6 de enero al mediodía en la página web de Apymespa y en las redes oficiales de la asociación.

La boutique de moda Gunnel´s Fashion, ubicada en Nueva Andalucía, ganó el primer premio de la pasada edición del concurso navideño de escaparates.