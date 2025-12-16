Culminan unas obras para evitar anegaciones del arroyo Benabolá

El arroyo Benabolá, que discurre por las proximidades de Puerto Banús, ya es un lugar más seguro. El Ayuntamiento de Marbella anunció ayer la culminación de unas obras de saneamiento y acondicionamiento para evitar problemas de inundaciones ante posibles crecidas del cauce.

Las actuaciones han incluido la creación de una senda fluvial de más de 1,5 kilómetros de longitud que conecta el distrito de Nueva Andalucía con Puerto Banús, una de las zonas de mayor atractivo para los turistas.

La senda cuenta con áreas de estancia, iluminación, bancos, fuentes, praderas y amplias zonas verdes cuya superficie ronda los 40.000 metros cuadrados.

Las actuaciones han contado con una inversión de unos seis millones de euros, sufragados por la empresa concesionaria del abastecimiento del agua en Marbella, Hidralia, a través de un acuerdo con el Ayuntamiento.

El arroyo Benabolá presentaba problemas de vertidos, filtraciones y deficiencias en el sistema de saneamiento, carencias que había conllevado diferentes apercibimientos al Ayuntamiento por parte de organismos medioambientales de la Unión Europea.

«Era imprescindible actuar», señaló la alcaldesa, Ángeles Muñoz. «Había que hacerlo con un proyecto ambicioso, a la altura de las necesidades de Marbella», agregó. Las actuaciones han tenido un plazo de ejecución que ha rondado el año y medio debido a su gran envergadura y a la compleja obra de ingeniería.