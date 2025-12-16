Entregan lotes navideños y ayudas a familias vulnerables

La asociación Detente y Ayuda (DYA) distribuirá 40 lotes de productos navideños a personas mayores en situación de soledad no deseada de Marbella y San Pedro Alcántara y cien tarjetas monedero extraordinarias entre las familias más vulnerables.

Ambas iniciativas, que surgieron durante la pandemia del coronavirus, se distribuirán entre los cerca de 40 usuarios del programa Faro, contra la soledad no deseada, que recibirán en sus domicilios cestas con productos navideños adaptados a sus necesidades de salud.

«El objetivo es que estas personas sientan que no están solas», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz. Por otra parte, el Ayuntamiento refuerza en Navidad el programa de garantía alimentaria, que atiende a unas 400 familias en riesgo de exclusión social, lo que supone unas 700 personas y unos 200 menores en Marbella y San Pedro.

«En estas fechas, se concede una tarjeta adicional para afrontar los gastos extraordinarios propios de las fiestas», indica la regidora. «El objetivo de estas acciones es que nadie se sienta solo», agrega.