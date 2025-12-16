Talarán árboles y palmeras de urgencia en San Pedro por unas plagas

El Ayuntamiento de Marbella ha contratado por un procedimiento de emergencia la tala de ejemplares de árboles y palmeras de San Pedro Alcántara afectados por unas plagas. La contratación del servicio, cuyo coste ronda los 101.000 euros, se hace por vía de urgencia ante la «inmediatez con la acción que la justifica, sin que pueda dilatarse en el tiempo», según la documentación a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

La eliminación de la masa arbórea cesará «cuando la situación de emergencia haya desaparecido», señala el Ayuntamiento en la documentación. El expediente no concreta las plagas contra las cuales el Ayuntamiento contrata con tal celeridad el servicio, pero reconoce que han surgido de «acontecimiento imprevisibles» para el Consistorio.

El Ayuntamiento advirtió a mediados de noviembre que plagas de diferentes tipos afectaban a diversas especies de árboles del parque de Los Tres Jardines, un recinto periurbano ubicado en San Pedro Alcántara de 95.000 metros cuadrados de superficie y uno de los de mayor extensión de Andalucía.

Parte de los ejemplares del parque estaban siendo atacados por el ‘Tomicus destruens’, un escolítido que perfora los árboles de esta especie y cuya fase de vuelo de adultos se produce en otoño; y la procesionaria.

Además, ejemplares de palmeras de la especie ‘Phoenix’ estaban «gravemente afectadas» por el picudo rojo, cuyas larvas devoran el cogollo hasta provocar su muerte.

Por su parte, el Ayuntamiento trataba a los ejemplares de cipreses con productos revitalizantes para tratar de frenar el avance de dos géneros de hongos que afectaban a su crecimiento.

«Durante las próximas semanas se desarrollarán intervenciones para combatir las plagas que están afectando a la arboleda del recinto», señaló entonces el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.

El Gobierno local expresó su confianza en que aquellos tratamientos fitosanitarios permitieran preservar la masa arbórea de uno de los recintos verdes más emblemáticos de San Pedro y uno de los grandes pulmones del municipio, pero que ha estado abandonado durante años ante la falta de actuaciones de conservación y de mantenimiento.

El equipo de Gobierno anunció en verano, tras las críticas de la oposición por la situación del parque, un plan integral para tratar de recuperarlo.

La primera actuación que hicieron los operarios sirvió para reparar el sistema de impulsión del riego.