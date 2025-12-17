Aprueban el convenio para urbanizar el polígono de San Pedro

El Ayuntamiento aprobó este martes en Junta de Gobierno Local el convenio para urbanizar la segunda fase del polígono industrial de San Pedro Alcántara, de unos 94.000 metros cuadrados de superficie.

El acuerdo contempla que los propietarios de la fase II del recinto industrial -entre los que se encuentra el Ayuntamiento como titular del siete por ciento de los suelos- se constituyan en una entidad urbanizadora, que tendrá que contratar y ejecutar las obras de mejora, que rondan los 2,9 millones de euros y entre las que se incluyen la construcción de viales, saneamientos, electricidad, abastecimiento de agua y la gestión de los residuos. Las obras contarán con un año de ejecución desde el inicio del proceso administrativo y técnico, según calcula el Ayuntamiento.

Culminadas las actuaciones, el Ayuntamiento las recepcionará para tratar de garantizar los servicios necesarios.

«Se trata de una actuación prioritaria para el crecimiento económico de la zona», señaló la alcaldesa, Ángeles Muñoz, sobre una de las actuaciones más reclamadas por los empresarios de San Pedro.

El desarrollo de la segunda fase del polígono industrial de San Pedro Alcántara se inició entre 1994 y 2000 y, desde entonces, arrastra numerosas deficiencias que el Ayuntamiento confía ahora en corregir con la firma del acuerdo.

El Ayuntamiento ha contado con la colaboración de un ingeniero que ha identificado las carencias del recinto industrial ubicado en San Pedro.