Intenta asfixiarle con una cuerda y le amenaza con un cuchillo en Marbella

Lo que fue una tranquila jornada de trabajo a las puertas del inicio del periodo navideño en un pequeño negocio ubicado en una de las calles del centro urbano de Marbella estuvo a punto de terminar de la forma más dramática.

A. P. acababa de acceder el martes por la tarde al aparcamiento en el que estaciona su vehículo los días laborales, ubicado a escasa distancia del negocio que regenta desde hace diez años, cuando sintió que un individuo le abordaba por la espalda y le rodeaba el cuello con una cuerda de gimnasio con la intención de asfixiarla, mientras le aseguraba reiteradamente que tenía la intención de matarla.

Huir y pedir auxilio

La mujer, que prefiere ocultar su identidad por miedo a las represalias, se resistió y forcejeó con su atacante. Tras propinarle un golpe en el estómago, ambos cayeron al suelo, momento que la víctima aprovechó para lanzar su bolso a una distancia considerable para que el supuesto agresor se viera obligado a soltarla, y así poder huir y pedir auxilio.

«Salí del aparcamiento gritando. Los taxistas de una parada próxima me preguntaron qué me pasaba. Mientras les contaba lo que me había sucedido, el hombre salía del aparcamiento con mi monedero», relata A. P., con signos de agresiones y arañazos en la espalda, el cuello y la cabeza.

«No quiero tener miedo. Aunque me haya venido abajo, no quiero tenerlo», señala la víctima

En ese momento, los profesionales del sector del taxi retuvieron al presunto agresor hasta que unos agentes de la policía se personaron en el lugar y lo detuvieron.

Al volver al aparcamiento para recuperar el bolso y el resto de sus pertenencias, A. P. y los agentes de la policía encontraron un cuchillo que habría utilizado el supuesto agresor en el atraco.

Posteriormente, siempre según su relato, la empresaria acudió a un hospital para pasar un reconocimiento médico, cuyo informe adjuntó a la denuncia que interpuso ante la policía.

"No quiero tener miedo"

«Es la primera vez que me sucede algo así. En el momento de pensar que te estás quedando sin aire y no poder respirar, te imaginas lo peor», explica. «Pienso también que, en la zona en la que está mi negocio, hay muchas oficinas y propietarios que son mayores, sobre todo mujeres. Si esto le pasa a una persona mayor... la mata», agrega la empresaria, que ayer volvió a abrir su establecimiento con la intención de retomar cuanto antes la normalidad. «No quiero tener miedo. Aunque me haya venido abajo, no quiero tenerlo», señala.

A. P. pide más presencia policial y vigilancia en un municipio en el que la seguridad, señala, «está muy abandonada». «Hace falta más presencia de la policía en la calle en Marbella», apunta.