Un Belén elaborado en Marbella decora la sede de la Junta en Sevilla

La decoración navideña del Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía en Sevilla, tendrá este año un marcado sabor a Marbella.

El inmueble que alberga al Gobierno autonómico cuenta desde este miércoles con un Belén confeccionado por la Asociación de Belenistas de la localidad.

El Nacimiento Histórico Artístico Hebreo podrá visitarse hasta el 6 de enero e incluye 150 personajes distribuidos en distintas escenas y niveles en una cuidada disposición de perspectivas y cuenta con diferentes guiños dirigidos al público infantil.

«Se trata de un sueño hecho realidad. Llevamos trabajando en el Belén desde mayo, cuidando cada detalle y asumiendo la gran responsabilidad de representar a Marbella en un lugar tan simbólico como el Palacio de San Telmo», señaló María Dolores Tena, presidenta de un colectivo belenista que ha confeccionado el Nacimiento de Jesús en el Ayuntamiento en años anteriores.

El acto de inauguración del Belén contó con la presencia del presidente andaluz, Juanma Moreno, que destacó que «es uno de los mejores que se han expuesto en este enclave institucional». «Marbella es una ciudad cosmopolita y turística y ha demostrado también que es defensora de nuestras raíces culturales», agregó Moreno, que calificó la propuesta de la entidad belenística como «novedosa y de gran belleza». «La ciudad ha quedado magníficamente representada por un Belén de una gran complejidad técnica y artística», agregó Moreno en un acto al que también acudió la alcaldesa, Ángeles Muñoz.