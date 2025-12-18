La constructora de lujo Jamena factura 40 millones y renueva el Circuito Ascari en Málaga

La constructora de villas de ultralujo Jamena Construcciones cerró el último ejercicio con una facturación superior a 40 millones de euros, que superará este año y prevé volver a hacerlo en 2026, y trabaja en la renovación integral del exclusivo Circuito Ascari, en Ronda.

Con una trayectoria que se remonta a 1977, aunque su constitución formal como sociedad es de 1998, Jamena se ha consolidado como constructora de residenciales tan exclusivas como 'La Zagaleta' o 'Sotogrande', en la Costa del Sol, y 'La Moraleja' o 'La Finca', en Madrid.

Crecimiento sostenido de Jamena

El consejero delegado de la empresa, José Andrés Mena, ha destacado que este es un año de "crecimiento sostenido" de la compañía, en el que superará con creces las cifras de facturación, proyectos y empleo del ejercicio anterior. Para 2026 espera no solo incrementar significativamente el número de proyectos y de profesionales en plantilla, sino también afianzar su posición financiera y operativa.

Uno de los proyectos más destacados en los que trabaja actualmente es la renovación de Ascari, considerado uno de los circuitos privados más exclusivos y técnicamente exigentes de Europa.

Una actuación de gran complejidad técnica que "refuerza la capacidad de la compañía para abordar proyectos de alta exigencia, más allá del ámbito residencial, y que consolida su posicionamiento como empresa de referencia en ejecución, control y calidad constructiva en desarrollos de primer nivel", destacan desde la empresa.

Circuito Ascari, en Ronda / L.O.

Futura sede innovadora

Jamena ha presentado su proyecto de nuevas oficinas corporativas en Estepona, complejo empresarial que asegura que no tiene precedentes hasta ahora en la Costa de Sol y que incluirá un helipuerto, zona inmersiva de realidad virtual y anfiteatro sobre un total de 7.500 metros cuadrados.

El proyecto prevé la renovación integral de unas instalaciones ya existentes en la zona de Albayalde y ha sido concebido como espacio de trabajo innovador, al estilo de los centros corporativos de las grandes compañías tecnológicas internacionales.

Estará dotado de la última tecnología, amplias zonas de relaciones empresariales, áreas de esparcimiento para el personal y espacios diseñados para facilitar la conciliación laboral y familiar como una ludoteca infantil.

Se prevé incorporar otros usos tan significativos e innovadores para este modelo de empresa, como su propia galería de arte, un teatro interior y sastrería.