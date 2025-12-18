Marbella renueva el área de juego infantil de río Huelo con pavimento de caucho y juegos inclusivos

El Ayuntamiento de Marbella anunció este miércoles la culminación de las actuaciones para renovar el área de juego infantil de la zona de río Huelo, en el centro urbano del municipio.

La anterior zona de recreo infantil quedó obsoleta, ya que contaba con elementos fabricados por una marca con escasa presencia en España, lo que dificultaba la localización de los repuestos.

El pavimento de seguridad había perdido su capacidad de amortiguación y contaba con un diseño poco atractivo para los menores.

El nuevo pavimento amortiguador ocupa una superficie de 250 metros cuadrados y está elaborado con caucho continuo.

La intervención ha permitido también sustituir el multijuego anterior por un modelo con una mayor oferta lúdica y que incluye un balancín inclusivo para menores de entre tres y cinco años que complementa el área anexa para niños de más edad.

«La actuación forma parte del plan municipal para mejorar la seguridad, accesibilidad y calidad de los espacios infantiles de Marbella y San Pedro», señala el delegado del Área, Diego López.