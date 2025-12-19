Comerciantes de Marbella y San Pedro organizan mercadillos y concursos para dinamizar las compras navideñas

Los pequeños y medianos empresarios recurren a la creatividad para tratar de atraer la Navidad -y a los turistas y el gasto que generan- a unos centro urbanos de Marbella y San Pedro Alcántara cuyos negocios apenas pueden competir con los atractivos polos de consumo y ocio que suponen las grandes superficies comerciales del municipio, especialmente en esta época del año.

Parte de las asociaciones empresariales que representan a las pymes locales organizan actividades musicales, campañas artísticas o mercadillos navideños para tratar de captar a un público que encuentra, en muchos casos, serias dificultades para acceder a los centros urbanos ante los problemas de movilidad del municipio.

La Plataforma de Comerciantes y Hosteleros organizará el próximo lunes y el 30 de diciembre en la plaza de Los Naranjos -centro neurálgico del centro urbano- actuaciones musicales protagonizadas por artistas locales y zambombas navideñas propias y tradicionales durante el periodo navideño.

«Estas actuaciones se celebrarán en uno de los espacios más emblemáticos del casco antiguo de Marbella para dinamizarlo durante las fiestas navideñas con una experiencia cultural abierta a vecinos y visitantes», señala el colectivo.

«Buscamos poner en valor el comercio local, la cultura y la vida en el centro de la ciudad», agrega.

Por su parte, la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo celebra mañana un concurso de dibujo urbano en el casco antiguo.

Los clientes, Reyes por un día

Las asociaciones de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa) y Tus Tiendas Amigas han puesto en marcha la campaña Reyes por un Día, que cuenta con la participación de 70 comercios, para incentivar el consumo de la localidad y premiar a los clientes de mayor fidelidad.

Los vecinos que más compren en los negocios de San Pedro participarán el 27 de diciembre en un sorteo con premios como vales de 1.000 euros para consumir en las pymes locales o viajar por Europa.

Ambos colectivos organizaron el pasado fin de semana un mercadillo de ambiente navideño, al que se adhirieron más de 40 establecimientos; mientras que Apymespa tiene en marcha un concurso para incentivar el decorado navideño en los escaparates de las pymes.