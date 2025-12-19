Hidralia dona 180 juguetes a entidades sociales de Marbella para niños en situación de exclusión

La empresa concesionaria del suministro del agua en Marbella, Hidralia, ha donado 180 juguetes para que tres entidades sociales del municipio los distribuyan entre los menores de familias en situación de exclusión.

Cada entidad recibirá 60 artículos educativos, seleccionados y organizados por edades según las distintas edades de los menores.

Los pequeños de hasta tres años recibirán juguetes de animales; los que tengan edades comprendidas entre los cuatro y seis años obtendrán juegos de cocina; los de siete a nueve, figuras de Playmobil; y los de diez a 13 años, puzzles de 500 piezas.

«La iniciativa refleja la manera en la que entendemos nuestra relación con Marbella. Se trata de una vinculación que va más allá de la gestión del agua y que pone a las personas en el centro», señala el gerente de Hidralia, Fulgencio Díaz.

«Las asociaciones sociales del municipio realizan una labor imprescindible durante todo el año y, para Hidralia, es un orgullo colaborar con ellas, especialmente en fechas tan señalas para la infancia», agrega Díaz.