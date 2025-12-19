Opción Sampedreña critica la gestión del Ayuntamiento de Marbella por "congelar subvenciones y priorizar la propaganda"

Opción Sampedreña (OSP) ha pedido este jueves aumentar las cuantías de las subvenciones que el Ayuntamiento de Marbella destinará a las entidades sociales de la localidad en 2026, congeladas desde la crisis de la pandemia del Covid; y recortar el gasto en publicidad institucional que ha previsto el equipo de Gobierno en el presupuesto municipal del próximo año, el último cuyas partidas podrá ejecutar en su totalidad antes de las elecciones locales, planificadas para la primavera de 2027.

«El PP prioriza la propaganda política y el rédito electoral frente al apoyo a los colectivos que atienden a los sectores más vulnerables del municipio. Se hace una gestión electoralista y no se atiende a las necesidades reales», señaló el concejal de la formación sampedreña Manuel Osorio, exdelegado de Hacienda desde 2015 a 2019.

La formación sampedreña anunció que ha presentado ocho alegaciones a los presupuestos locales de 2026, que rondarán los 449 millones de euros y que fueron aprobados de forma inicial únicamente con los votos del PP.

En sus enmiendas, Opción Sampedreña pide, además de más recursos para las entidades sociales del municipio, reforzar los distritos para descentralizar la gestión municipal o mejorar la situación de las infraestructuras y el patrimonio histórico.

La formación sampedreña advirtió de que, en el pleno sobre la aprobación definitiva, votará en contra del presupuesto municipal -ya lo hizo en la sesión sobre la aprobación inicial- si el equipo de Gobierno rechaza las alegaciones.