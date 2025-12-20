Seguridad
Francisco Florentino, nuevo jefe de la Policía Local de Marbella
En un acto celebrado en el Hospital Real de La Misericordia, asumió el cargo destacando la importancia de la participación ciudadana
Francisco Florentino es el nuevo jefe de la Policía Local de Marbella.
El agente tomó este viernes posesión del cargo en un acto que se ha celebrado en el Hospital Real de La Misericordia, más conocido como El Hospitalillo.
Florentino ha anunciado en una intervención que su mandato se centrará en «fortalecer la relación con los vecinos, fomentar la participación ciudadana y trabajar con transparencia y cercanía».
El responsable de la Policía Local, licenciado en Criminología y que comenzó su trayectoria profesional a inicios de la década de los noventa, defendió la «modernización del Cuerpo mediante las nuevas herramientas y las estrategias adaptadas a los desafíos actuales» y anunció su voluntad de «fomentar la coordinación» con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que desarrollan su labor en el municipio, jueces, fiscales y servicios de emergencia.
«Vamos a trabajar juntos por una ciudad más segura, más humana y más cercana. Asumo el cargo como un honor, una responsabilidad y un compromiso con la ciudadanía», agregó en una intervención en la que tuvo palabras de reconocimiento para los compañeros de profesión, representantes institucionales, amigos y familiares.
Florentino, que ascendió a intendente de la Policía Local en septiembre, toma el relevo de Ricardo del Río, que fue nombrado en el cargo a inicios de febrero -por lo que apenas ha estado once meses- tras la jubilación, después de más de 40 años de servicio, de Javier Martín, nombrado en 2016.
