Marbella espera finalizar las obras de la residencia de mayores en junio

El delegado de Obras de Marbella, Diego López, «animó» este viernes a los profesionales que trabajan en la obra de construcción de la residencia pública de mayores, la primera de carácter público que tendrá el municipio, para que las actuaciones concluyan el 30 de junio.

El edil aseguró que las obras de un equipamiento que tendría que haber abierto sus puertas en el transcurso de 2025 se ejecutan a un ritmo «realmente bueno» y confió en que en los próximos meses se vea «mucho más avance».

Los operarios trabajan en las instalaciones de electricidad, climatización, ventilación y fontanería y los revestimientos verticales y horizontales de uno de los dos edificios que integrarán el geriátrico.

El inmueble, que albergará las habitaciones, los usos asistenciales y los servicios, concentra la parte más importante de las actividades de construcción.

La culminación de la fase de instalaciones permitirá avanzar en los falsos techos, los remates de particiones y la colocación de revestimientos vinílicos, carpinterías, pinturas y cerrajería.

«Los trabajos se están enfocando en las instalaciones eléctricas y de climatización», señaló el delegado de Obras.

En otro edificio del complejo, los profesionales de la construcción se centran en las labores de albañilería, cerramientos y revestimientos interiores.

En las próximas semanas, tras la culminación de las instalaciones interiores, los operarios continuarán con las labores de carpintería, cerrajería, pinturas y acabados finales.

En el exterior del complejo, el Ayuntamiento aún tiene que culminar las obras de urbanización del entorno, lo que incluye el rasanteo del terreno, la ejecución de caminos accesibles que conecten las distintas áreas del complejo y la creación de zonas recreativas y áreas verdes.

El PSOE tacha de «injustificable» la demora en la construcción de uno de los equipamientos más necesarios para las personas mayores de Marbella y San Pedro Alcántara y lamenta que las actuaciones se «eternicen».

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, anunció el proyecto en 2007 y colocó la primera piedra de la residencia pública de mayores en 2009. Posteriormente, las actuaciones quedaron bloqueadas durante décadas.

El Ayuntamiento aseguró en el verano de 2024 que las obras de la residencia se encontraban al 85 por ciento de su ejecución y preveía su culminación en el último trimestre de aquel año y la puesta en marcha del equipamiento durante 2025.