El empresario que se adaptó al desarrollo de San Pedro Alcántara

La vida del empresario sampedreño José Gómez Lara es la historia del desarrollo económico de la localidad en la segunda mitad del siglo XX.

Empezó, apenas siendo un niño, a trabajar en el campo, abrió algunos de los negocios más emblemáticos de San Pedro Alcántara y acabó fundando su hostal cuando el sector del turismo se impuso como modelo de desarrollo del municipio. Entre medias, cruzó el charco para probar fortuna en América.

Nacido en San Pedro en octubre de 1933 en una familia de agricultores, con cinco años guardaba el ganado durante las noches en la finca Los Bizcorniles; y trabajó en la parcela de El Rodeo, propiedad de sus abuelos paternos. Su familia arrendó la finca en 1939 para producir un algodón que, durante dos años consecutivos, fue reconocido como el mejor de una España que, tras la guerra civil y la llegada de la dictadura, buscaba salir adelante.

Con las rentas de la finca, la familia de Gómez compró la parcela El Gamonal, también en San Pedro, en la que el joven sampedreño trabajaría cerca de 20 años y que proporcionaba empleo a 15 trabajadores.

Pero la llegada de la década de los 60 del siglo XX trajo consigo el declive de la actividad agrícola en San Pedro y el resto de la Costa del Sol y su sustitución por el sector del turismo. Tocaba reinventarse o emigrar, opción ésta por la que se decantó Gómez, tras aceptar una oferta del Estado de Costa Rica para desarrollar programas agrícolas.

En América, Gómez, el mayor de cinco hermanos, dirigió una finca de caña de azúcar y un establecimiento de ultramarinos.

Con la experiencia adquirida en Costa Rica y tras casarse en 1963 con Josefa Zotano, regresa a San Pedro, donde se instalará de forma definitiva y desarrollará sus mejores años de su trayectoria empresarial.

Su primer establecimiento fue un supermercado ubicado en la calle Marqués del Duero, la más céntrica de la localidad; y, en 1966, hizo otro tanto con la emblemática carnicería Pepe, desde la que suministraba productos cárnicos a los hoteles que comenzaban a abrirse en la zona.

Padre de seis hijos, construyó en 1986 el edificio Avenida; y en 1992 inauguró el hostal San Felipe, de 110 habitaciones y diseñado por él.

Un ejemplo para San Pedro

Emprendedor incansable y apegado a San Pedro, Gómez cuenta desde esta semana, tras aprobarlo por unanimidad la Corporación municipal en pleno, con una rotonda en la carretera A-397, que une la localidad con Ronda, para recordar para siempre su figura.

«Mi padre fue un empresario pionero y un hombre culto, con una memoria prodigiosa, que conocía cada rincón de nuestro pueblo y lo compartía con orgullo», señala su hijo José Gómez.

«Gracias a este gesto, su historia queda vinculada para siempre a la memoria colectiva de San Pedro», agrega.

«Fue un hombre hecho a sí mismo, emprendedor incansable. La rotonda hablará para siempre de su unión eterna de San Pedro», subraya la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, destaca que Gómez «supo ver oportunidades y abrir caminos donde otros veían limitaciones y, en su etapa como comerciante, introdujo productos novedosos».

El concejal de OSP Manuel Osorio subraya que «con cinco años ya guardaba ganado». «Eso refleja de qué pasta estaba hecho Pepe. En el ocaso de su vida, seguía con el mismo ímpetu, siempre con proyectos», apunta.