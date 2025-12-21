Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad

Marbella acoge una sesión de pinchadiscos a favor de la Asociación Contra el Cáncer

La XVI edición de DJ Retro contará con una nutrida representación del mundo del Derecho

Presentación del evento solidario para luchar contra el cáncer

Presentación del evento solidario para luchar contra el cáncer / L.O

Marcel Vidal

Marbella

La música más solidaria será protagonista en la Navidad de Marbella en la XVI edición del evento benéfico DJ Retro Pinchando por una causa, que se celebrará el viernes a las 19.00 horas en la terraza del hotel Óbal.

La recaudación obtenida con la venta de los tradicionales ositos de peluche del evento solidario, al precio de cinco euros y que incluye una consumición, se destinará de forma íntegra a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Los pinchadiscos del evento benéfico serán el agente de la Policía Nacional y abogado, Marco Gil; el notario José Ordóñez; el promotor del evento y abogado, Juan Luis Gámez; la concejala María Francisca Caracuel; el procurador David Sarria; y la delegada del Colegio de Abogados en Marbella, Encarna Moreno.

El lema de la edición de este año es ‘Law is in the air’, en un guiño a la representación del mundo del Derecho que participa en la iniciativa.

«Queríamos rendir homenaje a quienes ejercen la abogacía y otras ramas jurídicas, destacando su compromiso también desde un enfoque solidario y festivo», señala Gámez.

«Desde su nacimiento, el evento ha colaborado con 16 entidades distintas, eligiendo en esta ocasión a la AECC por su reconocida labor y por una vinculación especial con la causa», agrega.

El presidente de la AECC en Marbella, Santiago Gómez-Villares, destaca que «iniciativas como esta no sólo recaudan fondos, sino que generan conciencia y apoyo en un entorno cercano y alegre».

