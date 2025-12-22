Las instalaciones deportivas de Marbella, sobre la lona

Marbella y San Pedro Alcántara registraron en 2023 un hito difícil de repetir en materia deportiva. Aquel año, que marcó el final de un mandato y el inicio de otro en el Ayuntamiento, el municipio contaba con menos instalaciones deportivas que las que tenía en 2019.

El cierre de urgencia, ante la amenaza de derrumbe, de un obsoleto estadio municipal de fútbol en la primavera de 2021; y la clausura en 2020 del polideportivo Guadaiza, en Nueva Andalucía, con el argumento de construir unas instalaciones más modernas, privaron a miles de vecinos de practicar diferentes modalidades deportivas o les obligaron a desplazarse a otros municipios colindantes para hacerlas.

Transcurridos seis años de aquellos cierres, Marbella sigue sin campo de fútbol y Nueva Andalucía, sin complejo deportivo, a lo que se suma el deterioro de las infraestructuras deportivas en el séptimo municipio de Andalucía por población.

Las urgencias para que el municipio sumara en el transcurso de 2025 instalaciones deportivas ha llevado al equipo de gobierno a precipitar la inauguración de algunos equipamientos que no estaban a punto para albergar actividades, como la puesta en servicio del pabellón sampedreño Sergio Scariolo, abierto al público a finales de marzo, a pesar de las filtraciones de agua, unas líneas que incumplían las medidas reglamentarias o la falta de elementos de protección para los jugadores.

El equipo de gobierno ha anunciado que en 2026, el último año que gestionará de forma íntegra antes de las elecciones locales de 2027, inversiones por importe de 30 millones de euros para financiar «una ambiciosa planificación para modernizar» las instalaciones deportivas.

Una de las principales actuaciones será la ejecución de la primera fase del estadio de atletismo de Nueva Andalucía, cuya apertura estaba prevista para el verano de 2023.

Las instalaciones, que contarán con una inversión de once millones de euros, dispondrán de ocho calles homologadas de atletismo, campo de fútbol, gradas cubiertas o vestuarios. En una segunda fase se añadirán una piscina y zonas verdes.

Otras actuaciones previstas por el Ayuntamiento para 2026 serán la instalación de una cubierta en una piscina municipal ubicada en Las Chapas o la reforma del Centro de Tecnificación de Gimnasia Rítmica, dotado con 1,3 millones de euros de presupuesto.

Inversiones que se repiten

Según el Ayuntamiento, las actuaciones en curso o planificadas servirán para que Marbella «reafirme su vocación como ciudad del deporte, capaz de atender a las disciplinas base como a las de la alta competición». «En 2026, haremos (en materia deportiva) una inversión histórica, sin precedentes», asegura.

El PSOE recuerda que los presupuestos del Ayuntamiento para 2026 recogerán de nuevo partidas en materia deportiva anunciadas años anteriores, entre las que figuran los fondos de la pista de atletismo del distrito de Nueva Andalucía.

«No olvidemos que el Ayuntamiento dijo que iba a estar lista en el verano de 2023», señala la portavoz socialista, Isabel Pérez.

Para Opción Sampedreña, los anuncios sobre las inversiones del complejo deportivo de Nueva Andalucía «se repiten y se repiten». «Promesas desde 2021 a 2025. Desde que lo derribaron, en 2021, nuestros hijos siguen sin instalaciones. Ni campo de fútbol, ni pista de atletismo, ni piscina. Solo humo», añade.