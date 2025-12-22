El Gordo de León deja 120 millones en Marbella

El número 79432, premiado con el Gordo en la Lotería de Navidad ha caído en su mayor parte en León y Madrid. Pero gran parte de esos premios han viajado a Marbella gracias al restaurante El Leonés, que ha repartido 120 millones entre los clientes del local.

Su propietario es José Charro, propietario recién jubilado del restaurante, juega, desde hace más de 30 años al mismo número. El 79432, traído desde el municipio de La Bañeza, un municipio muy cercano al de que es originario, le ha permitido repartir 300 décimos del Gordo de la Navidad, que sumando los 400.000 euros de premio cada décimo, hacen un total de 120 millones.

El restaurante El Leonés, ubicado en los bajos del edificio Las Palmeras, ha vendido varios décimos traídos desde León entre sus clientes. Vecinos agraciados con la suerte de Navidad festejaba, con saltos, gritos y botellas de espumosos esta mañana ante las puertas del establecimiento.