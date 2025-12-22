El Gordo de León deja 120 millones en Marbella
El número premiado, el 79.431, reparte una fortuna entre los clientes del restaurante El Leonés, que han comprado 300 décimos del primer premio de la Lotería de Navidad
Sigue en directo el sorteo de la Lotería de Navidad
El número 79432, premiado con el Gordo en la Lotería de Navidad ha caído en su mayor parte en León y Madrid. Pero gran parte de esos premios han viajado a Marbella gracias al restaurante El Leonés, que ha repartido 120 millones entre los clientes del local.
Su propietario es José Charro, propietario recién jubilado del restaurante, juega, desde hace más de 30 años al mismo número. El 79432, traído desde el municipio de La Bañeza, un municipio muy cercano al de que es originario, le ha permitido repartir 300 décimos del Gordo de la Navidad, que sumando los 400.000 euros de premio cada décimo, hacen un total de 120 millones.
El restaurante El Leonés, ubicado en los bajos del edificio Las Palmeras, ha vendido varios décimos traídos desde León entre sus clientes. Vecinos agraciados con la suerte de Navidad festejaba, con saltos, gritos y botellas de espumosos esta mañana ante las puertas del establecimiento.
Consulta aquí si tu décimo está premiado y todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025.
- Intenta asfixiarle con una cuerda y le amenaza con un cuchillo en Marbella
- El grupo hotelero Hilton anuncia la apertura en Marbella de su primer establecimiento de ultralujo en España para 2029
- La constructora de lujo Jamena factura 40 millones y renueva el Circuito Ascari en Málaga
- Talarán árboles y palmeras de urgencia en San Pedro por unas plagas
- El empresario que se adaptó al desarrollo de San Pedro Alcántara
- Aprueban el convenio para urbanizar el polígono de San Pedro
- Huellas de la Navidad marbellense
- El Ayuntamiento de Marbella invertirá 1,8 millones de euros en un polideportivo en Trapiche Norte