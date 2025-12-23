Empresas
Marbella acoge un evento en junio para impulsar la innovación y el emprendimiento
La ciudad celebra la tercera edición de Startup OLÉ, un evento que reunirá a inversores y empresas para impulsar el emprendimiento y el desarrollo económico en la ciudad
Marbella albergará a mediados de junio en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez la III edición de Startup OLÉ, que tratará de incentivar la innovación y el emprendimiento en el municipio.
El evento reunirá a inversores, startups, empresas, corporaciones y agentes del emprendimiento del resto de España e internacionales.
Integrantes del equipo de Gobierno mantuvieron ayer una reunión con el CEO del evento, Emilio Corchado, para avanzar en la planificación del evento.
«El encuentro permitirá congregar a un alto nivel de inversores internacionales, corporaciones y el resto del ecosistema, con el fin de poner en valor el crecimiento que está experimentado la ciudad e impulsar su desarrollo», señaló Corchado.
«Estamos originando un triángulo virtuoso entre Marbella, Miami y Salamanca que permitirá generar movilidad, inversión, negocio, conexiones y crecimiento. Eso se traduce en riqueza, que es sinónimo de empleo, especialmente cualificado en el ámbito tecnológico», agregó el organizador del evento.
