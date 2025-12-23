Presupuestos municipales
El PSOE de Marbella pide más fondos para vivienda y políticas sociales
Presenta alegaciones a los presupuestos de 2026 por un importe de 10,6 millones de euros
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Marbella ha presentado alegaciones a los presupuestos municipales de 2026 con propuestas económicas que superan los 10,6 millones de euros.
La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, asegura que las cuentas que ha diseñado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, son «un auténtico desastre y habría que rehacerlas casi al completo». La formación socialista, agrega, «intentará arreglaras un poco con nuestras alegaciones, si las acepta el equipo de Gobierno, del PP», señala la portavoz socialista.
Las propuestas económicas incluidas entre las alegaciones del PSOE recogen un plan municipal de la vivienda asequible dotado con cinco millones de euros y destinado a facilitar el acceso a un inmueble digno a precios razonables, especialmente para los jóvenes, las familias y los colectivos con mayores dificultades económicas.
La formación socialista propone también el estudio del estado de la iluminación de las calles del municipio, con una partida de 300.000 euros orientada a mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de los barrios.
El PSOE propone también ayudas a las personas con diversidad funcional por un importe de cerca de 285.000 euros para reforzar el apoyo municipal a estos colectivos y a sus familias.
El PSOE propone que estos fondos se retiren de las partidas de «publicidad y propaganda» del equipo de Gobierno y de las obras que paga el Ayuntamiento pero son competencia de la Junta de Andalucía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Intenta asfixiarle con una cuerda y le amenaza con un cuchillo en Marbella
- El grupo hotelero Hilton anuncia la apertura en Marbella de su primer establecimiento de ultralujo en España para 2029
- La constructora de lujo Jamena factura 40 millones y renueva el Circuito Ascari en Málaga
- Talarán árboles y palmeras de urgencia en San Pedro por unas plagas
- El empresario que se adaptó al desarrollo de San Pedro Alcántara
- Aprueban el convenio para urbanizar el polígono de San Pedro
- Huellas de la Navidad marbellense
- El Ayuntamiento de Marbella invertirá 1,8 millones de euros en un polideportivo en Trapiche Norte