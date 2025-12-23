El PSOE de Marbella pide más fondos para vivienda y políticas sociales

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Marbella ha presentado alegaciones a los presupuestos municipales de 2026 con propuestas económicas que superan los 10,6 millones de euros.

La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, asegura que las cuentas que ha diseñado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, son «un auténtico desastre y habría que rehacerlas casi al completo». La formación socialista, agrega, «intentará arreglaras un poco con nuestras alegaciones, si las acepta el equipo de Gobierno, del PP», señala la portavoz socialista.

Las propuestas económicas incluidas entre las alegaciones del PSOE recogen un plan municipal de la vivienda asequible dotado con cinco millones de euros y destinado a facilitar el acceso a un inmueble digno a precios razonables, especialmente para los jóvenes, las familias y los colectivos con mayores dificultades económicas.

La formación socialista propone también el estudio del estado de la iluminación de las calles del municipio, con una partida de 300.000 euros orientada a mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de los barrios.

El PSOE propone también ayudas a las personas con diversidad funcional por un importe de cerca de 285.000 euros para reforzar el apoyo municipal a estos colectivos y a sus familias.

El PSOE propone que estos fondos se retiren de las partidas de «publicidad y propaganda» del equipo de Gobierno y de las obras que paga el Ayuntamiento pero son competencia de la Junta de Andalucía.