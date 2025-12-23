Los usuarios del transporte público de Marbella rozan los 7 millones al año

Unos siete millones de personas tomarán este año el transporte público de Marbella y San Pedro Alcántara, según los datos del concejal del Área, Félix Romero, que este lunes hizo balance de este ejercicio.

Uno de los principales hitos de este registro, señaló, es la consolidación de la tarjeta municipal de movilidad gratuita para los vecinos empadronados, que ha alcanzado los 93.000 bonos activos, tras registrar 11.500 nuevas altas.

El edil destacó que el sistema de emisión se ha descentralizado para ampliarse de dos a siete puntos de atención en Marbella y que se han introducido mejoras tecnológicas en la gestión.

En el ámbito del transporte escolar y universitario, se ha dado cobertura a más de 900 usuarios de 24 centros a través de 37 rutas.

Asimismo, se ha reforzado el servicio con la UMA al duplicarse las expediciones para facilitar el acceso de los estudiantes de Marbella y San Pedro.

Por otro lado, la Delegación de Transportes ha incorporado láminas fotocatalíticas en vehículos del transporte colectivo y escolar que eliminan hasta el 95 por ciento de la polución y los gérmenes en el aire interior; y ha instalado sensores de calidad del aire accesibles mediante códigos QR en las marquesinas.

Ayudas a los taxistas

En cuanto al sector del taxi, el Ayuntamiento ha destinado en 2025 un total de 106.000 euros en subvenciones, incluidos 56.000 euros para vehículos adaptados; y ha tramitado cuatro convocatorias de certificados de aptitud con 155 solicitantes, además de autorizar 50 nuevos vehículos y 122 contrataciones de conductores.

También se han realizado más de 420 inspecciones para garantizar un servicio de calidad.

Estacionamiento azul

Respecto a la zona de estacionamiento regulado, se han registrado cerca de dos millones de usos, con una rotación media de 5,23 vehículos por plaza y día y una ocupación del 87 por ciento, lo que remarca el crecimiento del uso de la aplicación móvil.

También se han renovado más de 275 tarjetas de residentes y se encuentra en tramitación una nueva ordenanza reguladora.

En materia de infraestructura y seguridad vial, se han ejecutado «los mayores planes de señalización de la historia de Marbella, con más de 13.000 metros cuadrados de elementos horizontales repintados o 110.000 metros lineales de eje y borde», señaló el delegado del Área. «Trabajamos para una ciudad más sostenible y segura», agregó.