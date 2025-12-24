Construyen una red de pluviales en San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento de Marbella ejecuta obras de remodelación urbana en la variante sur de San Pedro Alcántara para mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la red de pluviales en la avenida Burgos, concretamente en el tramo comprendido entre la avenida de La Coruña y la calle Guadiana.

El teniente alcalde de San Pedro, Javier García, señala que las actuaciones cuentan con un presupuesto de 240.000 euros y abarcan una superficie de 1.700 metros cuadrados, además de que buscar solucionar los problemas que causan las raíces de los árboles y la falta de drenaje adecuado en época de precipitaciones.

«La actuación da respuesta a las demandas de los vecinos de la urbanización Los Ángeles y también contempla la renovación de 170 metros lineales de pavimento dañado por las raíces. También era necesario solucionar los problemas de embalsamiento de agua debido a la inexistencia de una red de evacuación adecuada y, de ahí, la creación de una infraestructura en este sentido», agrega. La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara prevé que las actuaciones estén concluidas en febrero.