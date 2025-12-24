Mejoran la movilidad en una de las principales vías de Nueva Andalucía

El Ayuntamiento de Marbella ha ampliado los trabajos de mejora de la seguridad vial que desarrolla en la calle Cañada de Ganados con la construcción de un acerado en la avenida del Prado.

A la creación de un circuito peatonal, un acerado que no existía de dos metros de ancho en el lado norte de la vía y cuatro pasos de peatones y la instalación de 12 farolas LED, de bajo consumo energético, se suma la construcción de otro acerado a los largo de unos 60 metros de longitud y de badenes a la altura de los accesos al campo de golf de la zona.

La intervención se ejecuta a lo largo de 345 metros de longitud en la Cañada de Ganados, donde se está creando un acerado de ese largo y una superficie de 360 metros cuadrados de solería, así como un pequeño muro de separación de cerramiento del campo de golf ubicado en el vial.

La actuación comprende también las canalizaciones necesarias para dotar de luz y telecomunicaciones, con una docena de farolas de siete metros de altura y tecnología LED para mejorar la iluminación de la vía.

En cuanto a la avenida del Prado, los trabajos consisten en habilitar otro acerado de entre 50 y 60 metros de largo y unos badenes para los buggies en los accesos al campo de golf.

«Las obras responde a la necesidad de asegurar el paso de los peatones y también en la circulación de los vehículos en lo que es la conexión entre El Ángel y la supermanzana, dos de las áreas con más vida del distrito de Nueva Andalucía», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.