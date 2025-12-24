El PP aprueba de forma definitiva en solitario las cuentas de Marbella para 2026

El PP aprobó de forma definitiva en solitario ayer, en un pleno extraordinario, el presupuesto del Ayuntamiento de Marbella de 2026, el último que gestionará de forma íntegra el equipo de Gobierno antes de las elecciones municipales de 2027 y que rondará los 450 millones de euros.

El PSOE, Opción Sampedreña (OSP) y Vox votaron en contra de las cuentas después de que el Gobierno local aceptara de forma parcial o rechazara la mayor parte de sus alegaciones a unas cuentas que entrarán en vigor el primer día hábil del próximo año.

«Marbella contará con sus cuentas públicas desde el primer día del año, lo que permite una gestión eficaz y planificada de los recursos municipales», señaló la alcaldesa, Ángeles Muñoz. «Este Gobierno local ha demostrado que sabe gestionar frente a una oposición que presenta alegaciones sin un verdadero trabajo detrás», agregó. Para la regidora, el presupuesto es, un año más, «el más social, el más riguroso y el mejor que puede tener» Marbella.

Críticas peoque la publicidad institucional "se dispara"

La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, tachó el presupuesto de «auténtico desastre» al entender que está «completamente desconectado de la realidad social del municipio y de los problemas cotidianos de los vecinos». «Se trata de unas cuentas que habría que rehacerlas casi al completo. El presupuesto municipal es una herramienta al servicio de los vecinos y no como un instrumento de propaganda», agregó la edil socialista. El PSOE presentó alegaciones por importe de 10,5 millones de euros orientadas a reducir la «propaganda» del Gobierno local y aumentar las partidas para impulsar la vivienda o proteger a las familias con menos recursos.

El portavoz de OSP, Manuel Osorio, señaló que las cuentas son «centralistas, irreales y socialmente injustas». «El gasto en publicidad institucional se dispara, mientras las subvenciones a las asociaciones sociales están congeladas desde 2021 (la pandemia del Covid). El PP prioriza la propaganda política frente al apoyo a los colectivos que atienden a los sectores «más vulnerables del municipio», apuntó el edil. La formación sampedreña presentó ocho alegaciones en las que solicitaba más apoyo a los colectivos sociales e infraestructuras.

Para Vox, los presupuestos locales de 2026 «consolidan la subida de impuestos y el gasto político, sin dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos». «Las cuentas prevén un gasto mayor que la recaudación y engordar la deuda con el dinero del pueblo», señaló el concejal Eugenio Moltó.