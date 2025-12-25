La Policía Local de Marbella intensifica la vigilancia y sanciona el incumplimiento de la ordenanza de limpieza

El refuerzo de la Policía Local en la vigilancia del cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza y Residuos de la ciudad malagueña de Marbella, así como de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, se ha saldado con más de un millar de actas de infracción a lo largo del año, una cifra que supone casi el triple de las registradas en 2024.

Así lo ha explicado el inspector y portavoz del cuerpo de seguridad, Miguel Ángel Benítez, quien ha apuntado que el objetivo de esta actuación "es mejorar la limpieza urbana y fomentar conductas responsables entre la ciudadanía". Este trabajo se realiza en coordinación con la delegación de Limpieza, mediante la implicación tanto de las unidades de patrulla como de una administrativa específica, centrada especialmente en los denominados 'puntos negros' del municipio, según ha indicado.

Mayor acumulación de residuos

"Estos emplazamientos se localizan principalmente en polígonos industriales y áreas comerciales, como Puerto Banús y la avenida José Banús, donde se detecta una mayor acumulación indebida de residuos, especialmente en periodos de alta actividad como las fechas navideñas", ha apuntado Benítez.

A este respecto, ha detallado que, entre las principales infracciones detectadas, destacan el incumplimiento del horario para depositar la basura, que de abril a octubre se establece de 20.00 a 23.00 horas, y de noviembre a marzo de 19.00 a 23.00 horas; el uso incorrecto de los contenedores, depositando residuos en recipientes no habilitados para ese tipo de desecho, y los vertidos incontrolados, consistentes en el abandono de residuos en zonas no autorizadas. Asimismo, ha señalado que para la detección y control de estas conductas, el municipio se apoya además en el uso de cámaras de vigilancia, siempre conforme a la normativa vigente.

Campaña informativa

Paralelamente, desde el Ayuntamiento de Marbella se lleva a cabo una campaña informativa en la que se recuerda a la ciudadanía los servicios disponibles para la correcta gestión de residuos y enseres. "La recogida de muebles y objetos voluminosos se realiza previa solicitud telefónica, cuyo número se encuentra disponible en la página web del Consistorio coordinándose con la delegación de Limpieza para concertar día y hora de recogida", ha indicado Benítez.

Asimismo, el portavoz ha añadido que la localidad dispone de 21 puntos móviles de reciclaje, distribuidos de forma rotativa por Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Las Chapas, "que permiten depositar aceite usado, pilas, pequeños electrodomésticos y otros residuos especiales, acercando el servicio a los distintos barrios sin necesidad de desplazamientos a puntos fijos".

Finalmente, Benítez ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando que el cumplimiento de las normas de limpieza y reciclaje "es una responsabilidad compartida y fundamental para que Marbella continúe avanzando como una ciudad más limpia, ordenada y sostenible".