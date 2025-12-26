Marbella incrementa para 2026 en un 15% el presupuesto de la Policía Local, que alcanzará los 31 millones

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Marbella ha incrementado para 2025 el presupuesto de la Policía Local en un 15%, una inversión que alcanzará los 31 millones de euros el próximo ejercicio.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha incidido en que "esta cifra representa cerca del nueve por ciento de las cuentas municipales y consolida a la ciudad como una de las que mayor inversión realiza en seguridad por habitante a nivel nacional".

Muñoz, durante la presentación en San Pedro Alcántara de 22 nuevas motocicletas para el cuerpo, ha subrayado que "la seguridad es una prioridad absoluta para este equipo de Gobierno" y ha agradecido el esfuerzo diario de los agentes.

Equipamiento

"Nuestro cuerpo local realiza una labor encomiable, especialmente en épocas de alta afluencia como estas fechas", ha expresado. Entre las actuaciones previstas para el próximo año, se incluyen nuevas inversiones en equipamiento, además de la incorporación de las nuevas motocicletas de última generación a través del sistema de renting, así como la renovación de todos los chalecos antibalas y la implantación de dispositivos PDA y tablets dotados con software avanzado para la gestión operativa de los policías.

De igual modo, ha señalado, se continuará con la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del municipio, con especial refuerzo en zonas como el bulevar y el polígono de San Pedro Alcántara, y se mejorarán infraestructuras policiales, incluyendo la ampliación de horarios de atención en dependencias como las de San Pedro.

Incorporación de 30 nuevos agentes

La alcaldesa ha señalado que "esta inversión no se limita a medios materiales, sino que también supone una firme apuesta por el capital humano", con la incorporación prevista de 30 nuevos agentes, cuatro oficiales, dos subinspectores y un inspector en 2026 y la consolidación de Marbella como sede de referencia para la formación policial. "Contamos con una de las mejores escuelas y seguimos avanzando en una integración constante de efectivos", ha señalado.