Unicaja y el Centro de Iniciativas Turísticas ofrecen apoyo financiero a 500 empresas de Marbella

Unicaja y la asociación empresarial de Marbella Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de ofrecer a las cerca de 500 empresas asociadas una amplia gama de productos y servicios financieros.

El acuerdo busca favorecer la actividad económica, apoyar el tejido empresarial local y contribuir al impulso del sector turístico y comercial del municipio.

El nuevo convenio lo han firmado el director de Zona Málaga Costa de Unicaja, Francisco Javier Prieto, y el presidente de CIT Marbella, Juan José González, reforzando así la alianza que mantienen ambas entidades desde hace 20 años.

Supone también la adhesión al acuerdo suscrito entre el banco y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) para respaldar al sector empresarial de la provincia de Málaga.

La colaboración con CIT Marbella se enmarca en el interés de Unicaja para favorecer al tejido empresarial y facilitar el impulso económico y el empleo en su ámbito de actuación, concretamente en el municipio de la comarca de la Costa del Sol.

«Queremos seguir acompañando a las empresas en sus proyectos de crecimiento, ofreciéndoles soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y contribuyendo así al desarrollo económico y social de la ciudad», señala el director de Zona Málaga Costa de Unicaja.

El presidente del CIT califica de «fundamental» el respaldo de Unicaja al sector empresarial de Marbella.