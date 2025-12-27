Educación
La inversión en mejoras en colegios de Marbella en 2025 fue de 1,7 millones de euros
La inversión sirvió para acometer cerca de 110 actuaciones en los centros educativos
El Ayuntamiento de Marbella invirtió 1,7 millones de euros en 2025 en cerca de 110 actuaciones de mejoras en los colegios y dependencias educativas de titularidad municipal.
Las actuaciones se han ejecutado en centros educativos de los distritos de Marbella Oeste, Marbella Este, Nueva Andalucía, Las Chapas y San Pedro Alcántara y en diferentes equipamientos educativos municipales.
Las acciones se han desarrollado en espacios docentes y en zonas exteriores, con mejoras en aulas, patios, pistas deportivas, instalaciones eléctricas, sistemas de iluminación, cerramientos, cubiertas y accesos, reforzando la seguridad, la funcionalidad y el confort de los centros educativos de Marbella y San Pedro.
Entre las intervenciones más destacadas se encuentran las realizadas en el CEIP José Banús, en Nueva Andalucía, en el que se han llevado a cabo actuaciones orientadas a mejorar la durabilidad de los espacios interiores, el estado de las instalaciones y el mantenimiento general del centro.
En el distrito de Marbella Oeste, el Plan de Conservación municipal ha permitido trabajar en colegios como Hermanos Gil Muñiz, Juan Ramón Jiménez, Valdeolletas, Xarblanca y Los Olivos con mejoras integrales en aulas, patios y pistas deportivas, así como en sistemas de iluminación, accesos y espacios comunes.
En Marbella Este, el Ayuntamiento ha actuado en colegios públicos como Miguel de Cervantes, Federico García Lorca o Vicente Aleixandre.
