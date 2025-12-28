El Hospital Costa del Sol ofrece menús especiales y un gran árbol navideño para celebrar las fiestas

El Hospital Universitario Costa del Sol ha previsto una oferta especial navideña para hacer más llevadera la estancia a pacientes y familiares y que incluye desde el adorno de las instalaciones con motivos navideños hasta la degustación por parte de pacientes y profesionales sanitarios de menús especiales en estas fechas.

Con esta iniciativa, el centro sanitario ubicado en el término municipal de Marbella pretende contribuir a crear un entorno más humanizado que permita a los profesionales y a los pacientes sentirse en familia y los mas cerca posible de casa durante las fechas navideñas.

El vestíbulo principal del edificio de la ampliación del Hospital Costa del Sol cuenta con un gran árbol de Navidad de cuatro metros de altura y el personal sanitario ha felicitado las navidades con el vídeo ‘Esta Navidad, tenemos un regalo para ti’ para trasladar el mensaje de que el día a día en el centro sanitario cuenta con «pequeños gestos que lo cambian todo». «Gestos de cuidado, de confianza, de acompañamiento que construyen, entre todos, un entorno más humano y cercano», señala el hospital.

Además, el servicio de cocina del hospital ha elaborado una oferta gastronómica típica de estas fechas para Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo con un menú que incluye sopa de manzana y virutas de jamón o de pescado y marisco; castañeta en salsa de almendras y azafrán; pechuga de pollo horneada al champán; lomo asado al ron con pasas; y, de postre, cheesecake navideño.