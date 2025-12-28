Marbella y San Pedro estrenan en Navidad un asistente inteligente por WhatsApp con información turística

La época navideña en Marbella y San Pedro compagina este año tradición y modernidad. A la celebración del Fin de Año, la elaboración de Belenes y las visitas de Papá Noel y Sus Majestades de Oriente se suma este final de 2025 e inicios de 2026 la puesta en marcha de un servicio de asistencia inteligente, una iniciativa pionera que permite consultar a través de WhatsApp la programación navideña de Marbella y San Pedro Alcántara.

El objetivo de la herramienta inteligente es ofrecer un acceso rápido y sencillo a la información festiva relacionada con el periodo navideño en el municipio, mejorar la experiencia de los vecinos y de unos turistas que, cada vez más, eligen la Costa del Sol para disfrutar de los últimos días del año y los primeros del siguiente y fomentar una Navidad más accesible y participativa.

El sistema inteligente permite conocer en segundos cualquier actividad que albergue el municipio relacionado con la Navidad, desde los tradicionales mercadillos o belenes y conciertos musicales hasta los horarios del servicio de transporte, movilidad o eventos especiales.

La información está disponible en varios idiomas a través de un sistema de traducción automática para tratar de satisfacer al mayor número de turistas procedentes del extranjero.

El sistema se basa en una arquitectura de Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Internalia Group que se nutre del volcado y la verificación de contenidos de las diferentes delegaciones municipales del Ayuntamiento.

La herramienta inteligente, que incorpora nuevas funcionalidades a lo largo del periodo navideño, sirve también de experiencia piloto de cara a futuros asistentes temáticos para otras áreas de Marbella y San Pedro Alcántara.

«Marbella da, con este proyecto, un paso decisivo en innovación aplicada al servicio público. No funciona como un ‘chatbot’ convencional, sino como un sistema de IA capaz de interpretar consultas complejas y responder con información oficial, verificada y en tiempo real», señala el CEO de Internalia Group, Francisco Orellana.

«La plataforma opera en un entorno privado y seguro, al tiempo que permite una interacción accesible gracias a su reconocimiento de voz, lo que incluye la inclusión digital de las personas mayores», agrega.