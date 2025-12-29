Ejecutan más de cien obras de envergadura en Marbella en 2025

El Ayuntamiento de Marbella ha ejecutado más de cien obras de envergadura y más de 4.000 de menor entidad en el transcurso de 2025, según el balance que hizo ayer el concejal del Área, Diego López.

Entre los proyectos de mayores dimensiones figuran los centros de salud de Las Chapas y de Ricardo Soriano; la ampliación del ambulatorio de Las Albarizas; o la mejora del entorno de El Faro, en Marbella.

Algunos de los proyectos los ha acometido el Ayuntamiento a pesar de que son competencia de la Junta de Andalucía y otros han entrado en funcionamiento tras años de demora.

Entre las actuaciones que citó el delegado de Obras se encuentra también el pabellón de deportes Sergio Scariolo, ubicado en San Pedro, cuya puesta en funcionamiento fue muy criticada por los usuarios, ya que el equipamiento sufría de filtraciones de agua a través de la cubierta, algunas líneas de las pistas deportivas incumplían las medidas reglamentarias o faltaban elementos de protección para los deportistas.

Entre las más de 4.000 actuaciones de menor importancia destacan especialmente actuaciones de mantenimiento y conservación del espacio público de Marbella y San Pedro Alcántara, como arreglos de bordillos o baldosas sueltas, arquetas deterioradas o alcorques que sobresalen del pavimento.

«Son actuaciones que mejoran de manera constante la ciudad y la calidad de vida de los vecinos», señaló López.