Las lluvias dejan en Marbella desalojos, túneles cerrados y árboles caídos

El temporal de agua y viento que azotó el sábado a Marbella y San Pedro Alcántara, uno de los más virulentos de los últimos meses en la Costa del Sol, deja diferentes incidencias en varios puntos del término municipal, aunque sin daños personales.

La lluvia obligó a los servicios de emergencia a cerrar los pasos subterráneos del municipio, desalojar vecinos de forma preventiva o hacer frente a incidencias como caídas de árboles o balsas de agua.

Sólo hasta las 18.30 horas, cuando las precipitaciones aún no se habían manifestado en su máxima intensidad, el servicio de emergencia 112 de Andalucía había recibido más de 20 avisos entre Marbella y San Pedro Alcántara.

Hasta 78 litros de agua

En Puerto Banús, se registraron hasta 78 litros de agua por metro cuadrado; entre las 18.00 y las 20.00 horas cayeron más de 60 litros de agua en el municipio; y en Cabopino roló el viento de más de 80 kilómetros por hora.

La situación más crítica se vivió en la urbanización El Pino, ubicada en la desembocadura del río Guadaiza, en San Pedro Alcántara, en la que el Ayuntamiento aconsejó a los vecinos que habitan en las plantas bajas que se «trasladaran» por precaución.

El Consistorio puso a disposición de los residentes un establecimiento hotelero en el que pernoctar del sábado al domingo.

Los servicios de emergencia de Marbella ya tuvieron que desalojar a seis vecinos de la urbanización después de que unas lluvias anegaran la planta baja del inmueble, y unos 20 vehículos estacionados en la zona sufrieron daños de diversa consideración.

Los residentes tuvieron que ser realojados en las viviendas de las plantas superiores del inmueble.

Meses después de aquella inundación, el Ayuntamiento anunció un proyecto con el que tratar de mitigar el riesgo de inundaciones del río, uno de los más importantes del municipio.

Las lluvias del sábado obligaron también al Ayuntamiento a cortar el tránsito en todos los pasos subterráneos del término municipal. Uno de ellos, ubicado en la urbanización Golden Beach, en el distrito de Nueva Andalucía, quedó impracticable ante la acumulación de barro y permanecerá cerrado hasta hoy, cuando los operarios concluyan las labores de limpieza.

Balsas de agua

Además, operarios del Ayuntamiento y de la empresa concesionaria del abastecimiento de agua, Hidralia, tuvieron que intervenir para desaguar balsas en la rotonda Ashmawi, en plena Milla de Oro de Marbella; y en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen, en cuyas labores utilizaron bombas de achique.

En el centro urbano de Marbella, un árbol de gran porte se desplomó derribando más árboles a su paso y causando daños a diferentes vehículos.

El Ayuntamiento desactivó el Plan Municipal de Emergencia a las 17.00 horas de ayer y expresó su confianza en que el municipio recupere la normalidad «a la mayor brevedad posible».