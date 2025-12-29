Marbella cierra 2025 con récord deportivo: 8.000 plazas, 130 eventos y más de un millón en inversión

Marbella cerrará un año 2025 con récord de 8.000 plazas ofertadas para las actividades municipales deportivas, la celebración de 130 eventos y una inversión superior al millón de euros destinada a respaldar a clubes y atletas locales.

El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha ofrecido este lunes un balance anual de gestión y ha puesto el acento en que los datos "reflejan un crecimiento sostenido que consolida a la ciudad como uno de los grandes referentes deportivos del sur de Europa".

Grandes encuentros

Según ha señalado, 2025 "ha supuesto un punto de inflexión tanto por la magnitud de las citas acogidas como por la respuesta ciudadana". En este sentido, ha remarcado que el municipio se ha afianzado "como sede preferente de grandes encuentros con un calendario que ha reunido a 45.000 participantes y cerca de 97.000 espectadores a lo largo del año".

Vieytes ha incidido en la proyección internacional alcanzada gracias a competiciones de primer nivel como el mundial Ironman 70.3, "el mayor evento deportivo celebrado nunca en la ciudad", con más de 6.300 atletas procedentes de 114 países, alrededor de 30.000 asistentes y un impacto económico directo estimado en 60 millones de euros, dentro de un retorno global de 200 millones generado por el conjunto de los eventos deportivos celebrados a lo largo de 2025.

Media Maratón

Ha destacado que el calendario ha incluido 12 citas internacionales, 27 de ámbito nacional, once autonómicas y 80 provinciales y locales. Así, ha hecho hincapié en la Media Maratón, "que agotó dorsales meses antes de su celebración"; la eliminatoria "histórica" de la Copa Davis; torneos de golf con leyendas mundiales, competiciones de pádel de alcance global y las pruebas "emblemáticas" en disciplinas de arena en el Parque del Mediterráneo.

En el apartado de deporte base, ha subrayado el récord de plazas ofertadas en actividades municipales, con 3.600 en actividades de invierno y 4.400 en programas estivales. "Este incremento ha sido posible gracias a la apertura de nuevas instalaciones y a la recuperación de espacios clave, como la piscina municipal remodelada, además de la incorporación de modalidades como esgrima, skate --incluida su vertiente adaptada-- y actividades acuáticas", ha dicho.

Juegos Deportivos Escolares

Vieytes ha subrayado que este año se han recuperado los Juegos Deportivos Escolares, "con el objetivo de fomentar la convivencia, la práctica de ejercicio al aire libre y el compañerismo entre el alumnado de los distintos centros educativos de la localidad". En esta edición se han ofertado un total de 8.000 plazas y se han desarrollado cinco disciplinas deportivas diferentes, utilizando como escenario principal el Parque del Mediterráneo, "un espacio que se consolida como referente deportivo en la ciudad".

En total, según ha detallado, han participado 50 centros educativos en 12 jornadas y con una media de 660 escolares por día tomando parte en las distintas competiciones. "Para facilitar la participación y garantizar el correcto desarrollo de esta iniciativa, desde la delegación de Deportes se ha puesto a disposición de los colegios un servicio de autobús gratuito, permitiendo el desplazamiento cómodo y seguro a los distintos puntos de celebración", ha indicado el edil.

Subvenciones a clubes y entidades

Asimismo, ha explicado que "el apoyo al tejido deportivo local ha sido una prioridad con un modelo renovado de subvenciones en concurrencia competitiva". En este ejercicio, se han destinado más de 514.000 euros en ayudas directas a clubes, entidades y deportistas individuales, cifra que se complementa con 567.000 euros en patrocinios.

En conjunto, el respaldo económico supera el millón de euros, al que se añade la cesión gratuita de 40.000 horas de uso de instalaciones municipales, "equivalente a un ahorro cercano a los 900.000 euros para las entidades beneficiarias".

En materia de infraestructuras, ha resaltado que durante 2025 se han invertido 13,5 millones de euros en nuevas dotaciones, reformas y mejoras de equipamientos existentes y ha avanzado que esta apuesta continuará con una previsión de 29,2 millones de euros en 2026 "para proyectos estratégicos como el nuevo estadio de atletismo de Nueva Andalucía, la reforma integral del Centro de Tecnificación de Gimnasia Rítmica, la creación de espacios sociodeportivos y la construcción de nuevos complejos polivalentes."

Mejora de equipamiento

De manera paralela, se han realizado continuos trabajos de mejora de los equipamientos dentro del plan de conservación de las instalaciones deportivas, "con una inversión cercana a los 900.000 euros distribuida en un total de 30 intervenciones". "Estas actuaciones han permitido intervenir de manera planificada y eficaz en diferentes espacios de la ciudad, garantizando su correcto estado y adecuación para el uso diario", ha abundado el concejal.

Además, ha añadido que, de forma complementaria, los servicios operativos propios de la delegación han llevado a cabo "un intenso trabajo de mantenimiento, con un total de 1.300 actuaciones en instalaciones deportivas y una inversión de 150.000 euros".

Por último, Vieytes ha puesto en valor los logros de los deportistas locales, que han cosechado títulos autonómicos, nacionales, europeos y mundiales en distintas disciplinas. En este sentido, ha recordado la celebración de la primera Gala del Deporte y ha anunciado que en 2026 tendrá lugar su segunda edición, "con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la trayectoria y el palmarés alcanzado durante este año histórico para el deporte en Marbella".