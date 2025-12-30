Los Reyes Magos ya tienen a sus emisarios en Marbella y San Pedro

Los Reyes Magos comenzaron este lunes a planificar los detalles de las diferentes cabalgatas que protagonizarán el 5 de enero en diversos emplazamientos del municipio con el anuncio de sus emisarios en Marbella y San Pedro Alcántara.

Entre los embajadores de Sus Majestades de Oriente figura el exjugador de fútbol de Primera División, el andaluz de origen ecuatogineano Rodolfo Bodipo, que, desde mediados de octubre, dirige a la Unión Deportiva San Pedro desde los banquillos, que busca la permanencia en la Tercera RFEF.

Bodipo, que jugó en el Recreativo de Huelva, el Racing de Santander, el Elche, el Deportivo de La Coruña o el Alavés durante sus años de actividad profesional, representará a Baltasar en la procesión de sus Majestades de Oriente en San Pedro Alcántara. Bodipo jugó también con la selección de Guinea Ecuatorial, país de origen de su padre.

«Bodipo es un futbolista de élite que ha llevado el nombre de nuestra tierra por todos los estadios de fútbol de España. Ahora vuelca todo su conocimiento como entrenador de la Unión Deportiva San Pedro», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Emisarios reales en Marbella

Los embajadores de Gaspar, Melchor y Baltasar en Marbella serán el docente Eduardo Molina Mata, el abogado Joaquín Serrano León y el profesional del taxi Ernesto Terrero Medrano, respectivamente.

Molina imparte clases en el colegio María Auxiliadora y es integrante del grupo de música local Los Calvin.

«Es un honor inmenso que asumo con humildad, responsabilidad y compromiso», señala el representante del Rey Melchor.

Serrano, especializado en el derecho laboral, es también hermano de la cofradía de El Calvario.

«Mi objetivo será que la esperanza y la ilusión llenen los corazones de pequeños y mayores», apunta el embajador del rey Gaspar.

Terrero, emisario de Baltasar en Marbella, destaca que «mi deseo es que el 5 de enero no sea sólo el día para compartir con los demás, sino que sean todos los días del año».

Los Reyes Magos de Oriente desembarcarán en Marbella el 4 de enero y al día siguiente visitarán a menores ingresados en hospitales y protagonizarán la cabalgata de Marbella.

Embajadores en San Pedro

Los reyes Magos contarán como emisarios en San Pedro con, además de Bodipo, el presidente de la peña malaguista, Antonio Ruiz Zambrana, que representará a Melchor; y el vocal de la asociación carnavalesca José Miguel Mata, que hará otro tanto con Gaspar.

«Antonio, Ciudadano Honorario de Marbella en 2023, es historia viva de la ciudad. José Miguel es autor de letras que nos hacen reír y tiene una energía inagotable», apunta Muñoz.

En San Pedro, los Reyes Magos recorrerán el 5 de enero la localidad en coches de época antes de participar en la cabalgata