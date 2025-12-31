Deporte
Marbella acogerá el Torneo de Reyes de Baloncesto, un evento deportivo que reunirá a menores de toda Andalucía
El evento deportivo se celebra del 2 al 4 de enero, reuniendo a cerca de 75 jóvenes deportistas de categoría infantil en el Pabellón Carlos Cabezas
Marbella celebrará del 2 al 4 de enero la IV edición del Torneo de Reyes de Baloncesto, que reunirá en el Pabellón Carlos Cabezas a cerca de 75 menores de categoría infantil procedentes del resto de la provincia de Málaga y de otros municipios de Andalucía.
La competición, una de las primeras grandes citas del año del deporte base, fomenta la práctica del baloncesto y los valores como la convivencia durante las fechas navideñas, además de generar un impacto positivo en el municipio debido a la llegada de participantes y acompañantes.
«El objetivo del torneo es seguir proyectando el nombre de la ciudad como sede de eventos deportivos de referencia, atrayendo a clubes no sólo de Málaga sino también de otras provincias andaluzas e, incluso, de fuera de la comunidad autónoma», señala el presidente del Club Deportivo Marbella Basket, Alejandro Rodríguez.
La entidad deportiva, que organiza el torneo con el respaldo del Ayuntamiento de Marbella y la Federación Andaluza de Baloncesto, es una de las entidades con mayor número de menores y una de las canteras de baloncesto más relevantes del municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las instalaciones deportivas de Marbella, sobre la lona
- Las lluvias dejan en Marbella desalojos, túneles cerrados y árboles caídos
- Marbella y San Pedro estrenan en Navidad un asistente inteligente por WhatsApp con información turística
- El Gordo de León deja 120 millones en Marbella
- La Policía Local de Marbella intensifica la vigilancia y sanciona el incumplimiento de la ordenanza de limpieza
- El PP aprueba de forma definitiva en solitario las cuentas de Marbella para 2026
- Mejoran la movilidad en una de las principales vías de Nueva Andalucía
- Marbella incrementa para 2026 en un 15% el presupuesto de la Policía Local, que alcanzará los 31 millones