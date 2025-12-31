Marbella acogerá el Torneo de Reyes de Baloncesto, un evento deportivo que reunirá a menores de toda Andalucía

Marbella celebrará del 2 al 4 de enero la IV edición del Torneo de Reyes de Baloncesto, que reunirá en el Pabellón Carlos Cabezas a cerca de 75 menores de categoría infantil procedentes del resto de la provincia de Málaga y de otros municipios de Andalucía.

La competición, una de las primeras grandes citas del año del deporte base, fomenta la práctica del baloncesto y los valores como la convivencia durante las fechas navideñas, además de generar un impacto positivo en el municipio debido a la llegada de participantes y acompañantes.

«El objetivo del torneo es seguir proyectando el nombre de la ciudad como sede de eventos deportivos de referencia, atrayendo a clubes no sólo de Málaga sino también de otras provincias andaluzas e, incluso, de fuera de la comunidad autónoma», señala el presidente del Club Deportivo Marbella Basket, Alejandro Rodríguez.

La entidad deportiva, que organiza el torneo con el respaldo del Ayuntamiento de Marbella y la Federación Andaluza de Baloncesto, es una de las entidades con mayor número de menores y una de las canteras de baloncesto más relevantes del municipio.