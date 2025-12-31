Marbella aprueba el proyecto para construir un complejo hotelero en el Centro Forestal Sueco

La Corporación municipal de Marbella aprobó de forma definitiva este martes, en una sesión plenaria extraordinaria, el proyecto que permitirá construir un complejo hotelero en el Centro Forestal Sueco, el emblemático equipamiento edificado en la década de los 60 del siglo XX -la época más dorada del turismo en el municipio- para ofrecer un alojamiento de ocio y esparcimiento a los funcionarios de Suecia.

El visto bueno municipal a la Actuación de Transformación Urbanística de un recinto integrado por tres parcelas que suman cerca de 42.000 metros cuadrados de superficie ubicado en plena Milla de Oro permitirá a la propiedad construir un complejo hotelero de máxima categoría, recuperar diferentes edificaciones en desuso y utilizar suelo vacante.

La intervención incluye diferentes actuaciones para tratar de mejorar las comunicaciones en el tramo de la N-340 entre Marbella y Puerto Banús, una vía que sufre frecuentes colapsos debido a la obsolencia de la infraestructura, especialmente en las épocas estivales; y habilitar zonas verdes y corredores ambientales en el entorno del cauce de río Verde, uno de los más importantes del término municipal.

El acuerdo aprobado por la Corporación municipal se publicará de forma oficial en los próximos días, momento a partir del cual los promotores del proyecto dispondrán de dos años para redactar el contenido de las actuaciones y solicitar a las administraciones públicas los informes para ejecutarlas.

La firma sueca Quartiers Properties AB plantea construir en el recinto, cerrado al público desde 2008, 50 viviendas; ampliar hasta los 25.000 metros cuadrados de superficie una instalación hotelera que cuenta con una extensión de unos 7.00 metros cuadrados; y la conservación de cerca de 6.300 metros cuadrados de espacios verdes en una de las zonas más lujosas del municipio.

El proyecto contempla también la ampliación de Boho Club, una instalación hotelera abierta al público que cuenta con un restaurante cuya oferta gastronómica lleva el sello del chef malagueño Diego del Río e incluye 20 habitaciones, otros tanto bungalows y alrededor de 30.000 metros cuadrados de zonas verdes.

«A poca distancia de nuestras propiedades se encuentran urbanizaciones de lujo de renombre internacional. Más habitaciones de hotel y restaurantes de la más alta calidad encajan bien con el desarrollo de la zona», señaló la firma inmobiliaria sueca cuando anunció, en el verano de 2023, el proyecto que prevé ejecutar en el icónico recinto.