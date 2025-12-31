Navidad
Los Parques Mágicos de Navidad de Marbella y San Pedro ya están abiertos hasta el 4 de enero
En Marbella y San Pedro Alcántara, los más pequeños pueden disfrutar de castillos hinchables, trenes eléctricos y talleres creativos en los recintos navideños
Los Parques Mágicos de Navidad de Marbella y San Pedro ya están en funcionamiento y podrán visitarse hasta el 4 de enero en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Los recintos permanecerán cerrados mañana.
Ambos recintos de ocio familiar ofrecen una amplia programación dirigida especialmente al disfrute de los más pequeños del municipio en un entorno seguro y refuerzan la programación de las fiestas navideñas.
En Marbella, el recinto se encuentra situado en el campo de fútbol Arroyo Primero y cuenta con una amplia zona de juegos infantiles en la que destacan castillos hinchables decorados con motivos navideños como árboles, regalos y figuras festivas e incorporan toboganes y recorridos con obstáculos.
La oferta se completa con una pista de patinaje sintético, un reno mecánico, un tren eléctrico y diferentes atracciones dinámicas que lo convierten en un lugar de diversión segura para los menores de todas las edades.
En San Pedro Alcántara, el recinto está ubicado en el complejo deportivo El Arquillo y presenta una amplia propuesta lúdica con una gran variedad de castillos hinchables tematizados con elementos navideños, además de una pista de patinaje sintético, un unicornio mecánico, un castillo megacúpula y un circuito de karts.
Además, se suman un tren eléctrico y talleres infantiles centrados en actividades creativas como tatuajes, dibujo y manualidades, pensados para fomentar la participación y la imaginación de los más pequeños.
