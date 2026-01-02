Cierran una calle de Marbella ante el riesgo de desprendimiento de un talud

El Ayuntamiento de Marbella ha tenido que cerrar al tráfico una calle del municipio ante el riesgo de desprendimiento de un talud situado en el vial.

Los operarios han iniciado unas actuaciones de emergencia en la calle Chorreadero que tendrán una duración de un mes para tratar de estabilizar la estructura del talud y evitar posibles desprendimientos sobre la calzada.

Las actuaciones se iniciaron tras los desprendimientos de rocas y material terroso y la aparición de erosiones y socavones en diversos puntos de la calzada tras unas intensas precipitaciones que cayeron en el municipio en primavera.

Informes técnicos del riesgo

Los informes que realizaron los técnicos tras las lluvias alertaron del riesgo de desprendimientos y recomendaron una intervención inmediata para evitar un posible colapso de talud sobre la vía pública.

En una primera fase, las labores se centran en la limpieza y saneamiento del talud mediante la retirada de bloques potencialmente inestables, el reperfilado de la ladera y el acondicionamiento de cunetas con el objetivo de evitar más desprendimientos y mejorar la evacuación de las aguas.

Primera fase de la actuación

La fase inicial, que cuenta con una duración estimada de ocho días, contempla la retirada del material a un vertedero con el apoyo de maquinaria especializada, un camión bañera y personal encargado del control de la maquinaria y de la regulación del tráfico.

Posteriormente, se intervendrá sobre una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados del talud, en el que se colocará una malla de torsión reforzada con cable de acero y anclada mediante bulones en la cabecera y en el pie del talud para el mantenimiento de la estabilidad del terreno a largo plazo.

Cierre de la carretera

«El paso a la carretera de la calle Chorreadero está terminantemente prohibido mientras duren las actuaciones. Se solicita a la ciudadanía que respete en todo momento la señalización instalada y no acceda a la zona, ya que existe el riesgo de desprendimientos y se está interviniendo con maquinaria pasada», señala el equipo de Gobierno.

«El incumplimiento de las indicaciones supone un grave peligro para la seguridad y puede poner en riesgo a las personas y el correcto desarrollo de la intervención», agrega.

El cierre de la calle Chorreadero por el riesgo de desprendimientos se suma a los desperfectos que ha ocasionado un temporal que azotó a Marbella y San Pedro Alcántara -y al resto de la provincia de Málaga- el sábado y que provocó caída de árboles y cierre de pasos subterráneos en diferentes puntos del término municipal.