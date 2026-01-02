Turismo
La Costa del Sol promociona el turismo vinculado al golf en Madrid
El Ayuntamiento de Marbella participará en la II edición de la Costa del Sol Golf Party, un evento que combina competición amateur, ocio y promoción turística el 19 de enero en Madrid.
La Costa del Sol estará en el centro del panorama deportivo nacional con la celebración, el 19 de enero en el centro Nacional de Golf de Madrid, de la II edición de la Costa del Sol Golf Party, una iniciativa que combina competición amateur, ocio y promoción turística.
El Ayuntamiento de Marbella participará en el evento que el año pasado contó con más de 1.200 aficionados.
En la edición de este año, la iniciativa albergará torneos, retos en simuladores, premios, zonas familiares y actividades para todos los públicos.
Promoción internacional de Marbella
«Para Marbella es una enorme oportunidad para estar presentes en un evento de este nivel, ya que se trata de una acción promocional estratégica que nos permite reforzar el posicionamiento de la localidad y de toda la Costa del Sol como un destino líder a nivel europeo para los amantes del golf», señala el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, Lisandro Vieytes.
La cita deportiva para los aficionados al golf permitirá mostrar la oferta de más de 70 campos de golf de la región y su estilo de vida asociado en un formato participativo diseñado para todos los niveles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lluvias dejan en Marbella desalojos, túneles cerrados y árboles caídos
- Marbella y San Pedro estrenan en Navidad un asistente inteligente por WhatsApp con información turística
- Marbella aprueba el proyecto para construir un complejo hotelero en el Centro Forestal Sueco
- Las instalaciones deportivas de Marbella, sobre la lona
- Los Reyes Magos ya tienen a sus emisarios en Marbella y San Pedro
- La Policía Local de Marbella intensifica la vigilancia y sanciona el incumplimiento de la ordenanza de limpieza
- Marbella incrementa para 2026 en un 15% el presupuesto de la Policía Local, que alcanzará los 31 millones
- Un varón fallece en la A-7 tras un accidente entre un turismo y una moto que obligó a cortar la autovía