La Costa del Sol promociona el turismo vinculado al golf en Madrid

La Costa del Sol estará en el centro del panorama deportivo nacional con la celebración, el 19 de enero en el centro Nacional de Golf de Madrid, de la II edición de la Costa del Sol Golf Party, una iniciativa que combina competición amateur, ocio y promoción turística.

El Ayuntamiento de Marbella participará en el evento que el año pasado contó con más de 1.200 aficionados.

En la edición de este año, la iniciativa albergará torneos, retos en simuladores, premios, zonas familiares y actividades para todos los públicos.

Promoción internacional de Marbella

«Para Marbella es una enorme oportunidad para estar presentes en un evento de este nivel, ya que se trata de una acción promocional estratégica que nos permite reforzar el posicionamiento de la localidad y de toda la Costa del Sol como un destino líder a nivel europeo para los amantes del golf», señala el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, Lisandro Vieytes.

La cita deportiva para los aficionados al golf permitirá mostrar la oferta de más de 70 campos de golf de la región y su estilo de vida asociado en un formato participativo diseñado para todos los niveles.