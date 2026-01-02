La Mancomunidad de la Costa del Sol recogerá residuos textiles y aceites en 2026

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha aprobado en asamblea el expediente para iniciar la licitación del contrato con el que la entidad supramunicipal incluirá el servicio de recogida de residuos textiles y aceites vegetales usados para su reciclaje o reutilización en 2026.

El presidente de la institución comarcal, Manuel Cardeña, asegura que se trata de «un hito más para continuar incrementando y mejorando los servicios de la Mancomunidad».

Nuevos contenedores

El contrato permitirá a la comarca de la Costa del Sol Occidental disponer de 404 contenedores para residuos textiles y otras tantas unidades para residuos de aceite vegetal usado distribuidos en los once municipios que integran en el ente supramunicipal según su población.

La Costa del Sol cuenta en la actualidad con 215 contenedores para residuos textiles y 145 para depositar aceites usados.

Servicio de recogida y transporte

La concesión del servicio incluirá el servicio de recogida y transporte de los residuos depositados en todos los contenedores de los once municipios, así como de los Puntos Limpios existentes y los que se puedan constituir.

La empresa también será la encargada de la limpieza y mantenimiento de los contenedores.

Por su parte, la Mancomunidad obtendrá por parte de la empresa adjudicataria un canon de 105.000 euros al año en el caso de los residuos textiles y de 43.600 euros al año en el caso del aceite vegetal usado, lo que corresponde al seis por ciento del beneficio por el rendimientos de los residuos.