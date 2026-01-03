Más de 2.300 empresarios asistieron a los actos del CIT de Marbella en 2025

Más de 2.300 empresarios y profesionales acudieron a alguno de los 24 eventos presenciales que organizó el Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella (CIT) en 2025.

Entre los actos organizados por la asociación empresarial figuran los almuerzos mensuales de socios, a los que acudieron más de 880 profesionales.

Entre los ponentes de este tipo de citas se encontraron el catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, José María O´Kean; el chef Diego del Río; el profesor de Macroeconomía y Finanzas Internacionales José Carlos Díez; o el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal.

Networking para las empresas de Marbella

La Red CIT, el espacio de ‘networking’ de la asociación empresarial, albergó a cerca de 540 personas en sus seis ediciones; mientras que La Visita se consolidó como el espacio de promoción de empresas a través de vídeos corporativos, destaca el colectivo empresarial.

Por otra parte, en las jornadas formativas participaron más de 460 personas relacionadas con la salud laboral, casos de éxitos empresariales o la inteligencia del ajedrez aplicada a las decisiones empresariales.